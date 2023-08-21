21 августа 2023

Губернатор Голубев: в Ростовской области в ДТП погибли дети и взрослые

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Восемь человек, включая 4 детей, погибли в ДТП в Ростовской области Фото:

Поздно вечером 21 августа в Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибло четверо детей и четверо взрослых. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

«Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», — написал Голубев в telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибших.

Сейчас на месте ДТП работают руководители областного ГИБДД и следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Поздно вечером 21 августа в Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибло четверо детей и четверо взрослых. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. «Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», — написал Голубев в telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибших. Сейчас на месте ДТП работают руководители областного ГИБДД и следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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