Губернатор Голубев: в Ростовской области в ДТП погибли дети и взрослые

21 августа 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Восемь человек, включая 4 детей, погибли в ДТП в Ростовской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Поздно вечером 21 августа в Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибло четверо детей и четверо взрослых. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. «Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», — написал Голубев в telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибших. Сейчас на месте ДТП работают руководители областного ГИБДД и следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Поздно вечером 21 августа в Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибло четверо детей и четверо взрослых. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев. «Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», — написал Голубев в telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибших. Сейчас на месте ДТП работают руководители областного ГИБДД и следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.