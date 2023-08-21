Губернатор Голубев: в Ростовской области в ДТП погибли дети и взрослые

Восемь человек, включая 4 детей, погибли в ДТП в Ростовской области
Поздно вечером 21 августа в Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибло четверо детей и четверо взрослых. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.
«Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», —
Сейчас на месте ДТП работают руководители областного ГИБДД и следственная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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