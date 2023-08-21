Пиарщиков мэрии Нижневартовска пытаются спасти от провала на выборах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков пытается спасти мэрию Нижневартовска от провала на выборах. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, получив неутешительную социологию, он устроил местным пиарщикам разнос и отстранил их от ведения кампании. Теперь ее будет курировать округа.

«Хохряков устроил разнос пиарщикам мэрии Нижневартовска, и теперь выборами будет заниматься округ. В Нижневартовск срочно выехал политтехнолог, с которым работают югорские политические мастодонты. У него осталось меньше трех недель на спасение от провала местных довыборов и кампании главы Тюменской области во втором по численности муниципалитете ХМАО. Правда, есть и побочные эффекты. Если ЕР выиграет, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко может сохранить свое кресло, а его пиарщики незаслуженно повесят себе медальки за чудо, которое на самом деле совершило региональное партийное отделение и приезжий специалист», — сообщил инсайдер.

По данным информаторов URA.RU, приглашенный политтехнолог, прибывший в Нижневартовск, — это Алексей Некрасов, который работал на всех крупных выборах в ХМАО и считается официальным пиарщиком югорских единороссов. На странице Некрасова в соцсети «Вконтакте» есть пост, подтверждающий его прибытие в Нижневартовск.

Пиарщик не ответил на вопросы корреспондента агентства. В региональное отделение партии направлен запрос, ответ ожидается.

Основная борьба на довыборах по избирательному участку №2 в Нижневартовске развернется между выигравшим праймериз единороссом Русланом Куштановым, тренером олимпийского чемпиона Альберта Батыргазиева, и кандидатом от «Партии пенсионеров» Сергеем Целищевым. Целищева поддерживает авторитетный нижневартовский олигарх Александр Петерман. В конце мая мэр Кощенко ангажировал в помощь своему заместителю по внутренней политике Олегу Хотинецкому еще одного пиарщика — Виктора Мыльникова, назначив его директором департамента общественных коммуникаций и молодежной политики. Он должен был улучшать имидж главы города после череды скандалов в преддверии старта президентской выборной компании.

Ранее URA.RU писало о том, что мэру Нижневартовска Кощенко предрекли отставку после осенних выборов 2023 года. В мэрии рассчитывают, что начальник сможет сохранить должность, если город достигнет необходимых показателей — при условии, что все предыдущие скандалы в муниципалитете забудутся.