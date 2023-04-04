Мэру Нижневартовска предрекли отставку после выборов губернатора Тюменской области

04 апреля 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кощенко покинет пост мэра Нижневартовска осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко прогнозируют отставку на осень 2023 года. Источник URA.RU в югорском политическом истеблишменте сообщил, что решение об увольнении Кощенко принято, но его уход с поста мэра состоится после выборов губернатора Тюменской области. «Город под его руководством регулярно попадает в скандалы на федеральном уровне. Переломить ситуацию на системном уровне у мэра не получается. Кощенко покинет пост после выборов губернатора Тюменской области, которые пройдут осенью. Прежде это делать не имеет смысла, поскольку еще больше снизит управляемость вторым по величине городом в ХМАО во время активной фазы избирательной кампании», — сообщил инсайдер. Источник в мэрии Нижневартовска считает, что невозможно спрогнозировать отставку мэра, которая должна случиться через полгода. «А допустим, Нижневартовск покажет хорошие результаты на выборах губернатора Тюменской области? Почему в таком случае глава города должен уходить в отставку? Все предыдущие скандалы к этому времени уже забудутся», — заявил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нижневартовска сообщили что официального комментария по поводу возможной отставки Кощенко давать не будут. «Мы не можем комментировать слухи», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало об активизации поисков кандидатур на пост главы Нижневартовска. В мэрии сообщили, что не располагают информации о подобных консультациях в ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко прогнозируют отставку на осень 2023 года. Источник URA.RU в югорском политическом истеблишменте сообщил, что решение об увольнении Кощенко принято, но его уход с поста мэра состоится после выборов губернатора Тюменской области. «Город под его руководством регулярно попадает в скандалы на федеральном уровне. Переломить ситуацию на системном уровне у мэра не получается. Кощенко покинет пост после выборов губернатора Тюменской области, которые пройдут осенью. Прежде это делать не имеет смысла, поскольку еще больше снизит управляемость вторым по величине городом в ХМАО во время активной фазы избирательной кампании», — сообщил инсайдер. Источник в мэрии Нижневартовска считает, что невозможно спрогнозировать отставку мэра, которая должна случиться через полгода. «А допустим, Нижневартовск покажет хорошие результаты на выборах губернатора Тюменской области? Почему в таком случае глава города должен уходить в отставку? Все предыдущие скандалы к этому времени уже забудутся», — заявил инсайдер. В пресс-службе мэрии Нижневартовска сообщили что официального комментария по поводу возможной отставки Кощенко давать не будут. «Мы не можем комментировать слухи», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало об активизации поисков кандидатур на пост главы Нижневартовска. В мэрии сообщили, что не располагают информации о подобных консультациях в ХМАО.