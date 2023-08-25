25 августа 2023

Власти ХМАО выделили бюджетные кредиты двум мэриям

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Курган, совещание, чиновник, руки, депутат
Власти Югры выделили кредит мэриям на сумму в 163 миллиона рублей Фото:

Власти ХМАО выделили 163 миллиона рублей в качестве бюджетных кредитов мэриям Пыть-Яха и Кондинского района. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

«Из окружного бюджета представлены денежные средства для покрытия дефицита бюджета Пыть-Яха и Кондинского района. Бюджетные кредиты в общей сумме составили 163 миллиона рублей сроком на три года», — об этом губернатор ХМАО написала в своем telegram-канале.

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Власти ХМАО выделили 163 миллиона рублей в качестве бюджетных кредитов мэриям Пыть-Яха и Кондинского района. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова. «Из окружного бюджета представлены денежные средства для покрытия дефицита бюджета Пыть-Яха и Кондинского района. Бюджетные кредиты в общей сумме составили 163 миллиона рублей сроком на три года», — об этом губернатор ХМАО написала в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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