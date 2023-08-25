Власти ХМАО выделили бюджетные кредиты двум мэриям

Власти Югры выделили кредит мэриям на сумму в 163 миллиона рублей
Власти ХМАО выделили 163 миллиона рублей в качестве бюджетных кредитов мэриям Пыть-Яха и Кондинского района. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.
«Из окружного бюджета представлены денежные средства для покрытия дефицита бюджета Пыть-Яха и Кондинского района. Бюджетные кредиты в общей сумме составили 163 миллиона рублей сроком на три года», — об этом губернатор ХМАО написала в своем telegram-канале.
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