В ПСЖ раскрыли, за сколько готовы продать суперзвезду Мбаппе

AS: ПСЖ готова продать Мбаппе за 250 млн евро
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Руководство ПСЖ ожидает предложение «Реала» о покупке Килиана Мбаппе Фото:

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) готов расстаться со своим форвардом Килианом Мбаппе за 250 миллионов евро. Об этом сообщают источники спортивного издания AS.

В ПСЖ до сих пор ожидают предложения от «Реал Мадрида» о покупке Килиана Мбаппе, передает Sport24. Цена, по которой парижане готовы продать форварда, — 250 млн евро.

Летом 2021 года «Реал» предложил ПСЖ 180 млн евро за трансфер Килиана Мбаппе. Однако руководство ПСЖ эта сумма не устроила. В том же году «Пари Сен-Жермен» собрал звездный состав из Неймара, Мбаппе, Лионеля Месси и Преснеля Кимпембе.

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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) готов расстаться со своим форвардом Килианом Мбаппе за 250 миллионов евро. Об этом сообщают источники спортивного издания AS. В ПСЖ до сих пор ожидают предложения от «Реал Мадрида» о покупке Килиана Мбаппе, передает Sport24. Цена, по которой парижане готовы продать форварда, — 250 млн евро. Летом 2021 года «Реал» предложил ПСЖ 180 млн евро за трансфер Килиана Мбаппе. Однако руководство ПСЖ эта сумма не устроила. В том же году «Пари Сен-Жермен» собрал звездный состав из Неймара, Мбаппе, Лионеля Месси и Преснеля Кимпембе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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