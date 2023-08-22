В ПСЖ раскрыли, за сколько готовы продать суперзвезду Мбаппе

AS: ПСЖ готова продать Мбаппе за 250 млн евро

22 августа 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Руководство ПСЖ ожидает предложение «Реала» о покупке Килиана Мбаппе Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) готов расстаться со своим форвардом Килианом Мбаппе за 250 миллионов евро. Об этом сообщают источники спортивного издания AS. В ПСЖ до сих пор ожидают предложения от «Реал Мадрида» о покупке Килиана Мбаппе, передает Sport24 . Цена, по которой парижане готовы продать форварда, — 250 млн евро. Летом 2021 года «Реал» предложил ПСЖ 180 млн евро за трансфер Килиана Мбаппе. Однако руководство ПСЖ эта сумма не устроила. В том же году «Пари Сен-Жермен» собрал звездный состав из Неймара, Мбаппе, Лионеля Месси и Преснеля Кимпембе.

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) готов расстаться со своим форвардом Килианом Мбаппе за 250 миллионов евро. Об этом сообщают источники спортивного издания AS. В ПСЖ до сих пор ожидают предложения от «Реал Мадрида» о покупке Килиана Мбаппе, передает Sport24. Цена, по которой парижане готовы продать форварда, — 250 млн евро. Летом 2021 года «Реал» предложил ПСЖ 180 млн евро за трансфер Килиана Мбаппе. Однако руководство ПСЖ эта сумма не устроила. В том же году «Пари Сен-Жермен» собрал звездный состав из Неймара, Мбаппе, Лионеля Месси и Преснеля Кимпембе.