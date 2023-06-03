ПСЖ официально объявил об уходе Месси

03 июня 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Лионель Месси покинет ПСЖ в конце июня Фото: Zuma / TASS © URA.RU Аргентинский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси покидает состав команды. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба. «Приключение между Лео Месси и ПСЖ завершится в конце 2022-23 финансового года (конец июня 2023 года — прим. URA.RU). Клуб хотел бы тепло поблагодарить семикратного обладателя „Золотого мяча“, который выиграл с командой Суперкубок Франции и два титула чемпиона страны», — опубликовано сообщение клуба на сайте ПСЖ. Лионель Мессии перешел в состав французского клуба ПСЖ в 2021 году из Барселоны, передает «Дни.ру». В текущем сезоне спортсмен провел 40 матчей в результате которого забил 21 гол. В 2022 году в Аргентине прошел чемпионата мира по футболу. Победу в нем одержала Франция. Лучшим игроком всего турнира был признан Месси. Он опубликовал фото с кубком у себя в соцсетях, где поблагодарил все болельщиков. Футболист говорил, что прошедший чемпионат будет последним в его карьере.

Аргентинский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси покидает состав команды. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба. «Приключение между Лео Месси и ПСЖ завершится в конце 2022-23 финансового года (конец июня 2023 года — прим. URA.RU). Клуб хотел бы тепло поблагодарить семикратного обладателя „Золотого мяча“, который выиграл с командой Суперкубок Франции и два титула чемпиона страны», — опубликовано сообщение клуба на сайте ПСЖ. Лионель Мессии перешел в состав французского клуба ПСЖ в 2021 году из Барселоны, передает «Дни.ру». В текущем сезоне спортсмен провел 40 матчей в результате которого забил 21 гол. В 2022 году в Аргентине прошел чемпионата мира по футболу. Победу в нем одержала Франция. Лучшим игроком всего турнира был признан Месси. Он опубликовал фото с кубком у себя в соцсетях, где поблагодарил все болельщиков. Футболист говорил, что прошедший чемпионат будет последним в его карьере.