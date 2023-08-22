Российские банки массово повышают ставки по накопительным счетам

Повышенные ставки по накопительным счетам будут действовать только для новых клиентов Фото: Игорь Пантин © URA.RU

После повышения ключевой ставки до 12% Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк стали поднимать ставки по накопительным счетам. Повышенная доходность будет действовать только два-три месяца.

Так, Сбербанк не стал сильно поднимать ставку по накопительным счетам, как он сделал с вкладами. На данный момент человек может открыть счет под 7%, такие условия будут действовать три месяца. Для тех, у кого уже есть накопительный счет, ставка будет ниже на два процентных пункта.

Владельцы счета в ВТБ могут получать 12% в месяц с минимального остатка. Это также работает только для новых клиентов. Совкомбанк решил поднять ставку по накопительному счету на полтора процентных пункта с 1 сентября.

Только в Газпромбанке и Россельхозбанке условия по накопительным счетам лучше, чем по вкладам. В первой кредитной организации — 12,5%, а во второй — 12%. Воспользоваться такими условиями смогут только те, кто ранее не обращался в эти банки.

«Не исключено, что некоторый лаг (задержка — прим. URA.RU) в повышении ставок по накопительным счетам у отдельных банков связан с их стремлением увеличить привлекательность срочных продуктов и тем самым несколько удлинить срочную структуру средств частных вкладчиков», — отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин в разговоре с «Российской газетой».

Ранее Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 12%, передает RT. Тем самым регулятор остановил рост доллара и евро по отношению к рублю. Отмечается, что для урегулирования ситуации власти РФ отказались ограничивать валютный контроль.