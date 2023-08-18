Bloomberg: власти РФ отказались ужесточать валютный контроль из-за позиции ЦБ

Российские власти отказались от планов по ужесточению валютного контроля из-за возражений Центробанка РФ (ЦБ). Минфин настаивал на продаже до 90% валютной выручки, сообщили источники.
«Центробанк на фоне ослабления курса рубля возражал против введения жесткого валютного контроля, за который выступал Минфин. Изначально министр финансов Антон Силуанов предлагал обязать экспортеров продавать до 90% валютной выручки», — пишет
Жесткий валютный контроль приведет к тому, что компании просто найдут «обходные пути», считают в ЦБ. Обменный курс валют «определяется балансом рисков и разницей между курсами за границей и внутри России», настаивает регулятор.
Решение о том, что в России не будут ужесточать валютный контроль было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Взамен экспортеры обещали увеличить продажи валютной выручки.
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