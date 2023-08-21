В Тюмени развернут стометровый флаг России

22 августа 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

22 августа в России отмечают День государственного флага Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На площади 400-летия Тюмени развернут стометровый флаг России. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Флаг Российской Федерации — символ нашей сильной и единой страны, государственности и идентичности, суверенитета и независимости. С ним связана история нашего Отечества, великие подвиги предков и сегодняшних героев», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области Александра Моора. 22 августа в России отмечается День государственного флага. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут во всех муниципалитетах Тюменской области. В городах региона будут организованы концерты, выставки и викторины.

На площади 400-летия Тюмени развернут стометровый флаг России. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Флаг Российской Федерации — символ нашей сильной и единой страны, государственности и идентичности, суверенитета и независимости. С ним связана история нашего Отечества, великие подвиги предков и сегодняшних героев», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области Александра Моора. 22 августа в России отмечается День государственного флага. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут во всех муниципалитетах Тюменской области. В городах региона будут организованы концерты, выставки и викторины.