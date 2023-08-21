21 августа 2023

В Тюмени развернут стометровый флаг России

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День Флага России. Курган, триколор, флаг россии, день флага рф
22 августа в России отмечают День государственного флага Фото:

На площади 400-летия Тюмени развернут стометровый флаг России. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Флаг Российской Федерации — символ нашей сильной и единой страны, государственности и идентичности, суверенитета и независимости. С ним связана история нашего Отечества, великие подвиги предков и сегодняшних героев», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

22 августа в России отмечается День государственного флага. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут во всех муниципалитетах Тюменской области. В городах региона будут организованы концерты, выставки и викторины.

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На площади 400-летия Тюмени развернут стометровый флаг России. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Флаг Российской Федерации — символ нашей сильной и единой страны, государственности и идентичности, суверенитета и независимости. С ним связана история нашего Отечества, великие подвиги предков и сегодняшних героев», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области Александра Моора. 22 августа в России отмечается День государственного флага. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут во всех муниципалитетах Тюменской области. В городах региона будут организованы концерты, выставки и викторины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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