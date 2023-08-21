Самолет из Кургана приземлился в Домодедово на фоне режима «Ковер»

22 августа 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Курганцы во время особого режима смогли улететь в Москву (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Домодедово прибыл самолет из Кургана. Информацию о прибытии рейса корреспонденту URA.RU сообщили в московском аэропорту. Ранее там был введен режим «Ковер». «Рейс Курган — Домодедово от 22 августа 2023 года. Статус рейса: прибыл. Время отправления: 5:00. Время прибытия: 7:53. Выдача багажа: ожидается выдача багажа на ленте C3», — сообщили сотрудники Домодедово. В приемной курганского аэропорта комментировать информацию о прибытии рейса не стали. Корреспонденту URA.RU сотрудники ответили, что необходимо обращаться в справочное бюро организации, которое на момент публикации не работало. Сообщается, что оно будет доступно 23 августа. Корреспондент URA.RU направила официальный запрос администрации аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось. Режим «Ковер» был введен в ночь на 22 августа в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.

В Домодедово прибыл самолет из Кургана. Информацию о прибытии рейса корреспонденту URA.RU сообщили в московском аэропорту. Ранее там был введен режим «Ковер». «Рейс Курган — Домодедово от 22 августа 2023 года. Статус рейса: прибыл. Время отправления: 5:00. Время прибытия: 7:53. Выдача багажа: ожидается выдача багажа на ленте C3», — сообщили сотрудники Домодедово. В приемной курганского аэропорта комментировать информацию о прибытии рейса не стали. Корреспонденту URA.RU сотрудники ответили, что необходимо обращаться в справочное бюро организации, которое на момент публикации не работало. Сообщается, что оно будет доступно 23 августа. Корреспондент URA.RU направила официальный запрос администрации аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось. Режим «Ковер» был введен в ночь на 22 августа в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.