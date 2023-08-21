В Екатеринбурге похоронщики требуют с матери погибшего бойца 110 тысяч за место на кладбище

22 августа 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

В ситуацию с похоронами бойца пришлось вмешаться депутату Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ритуальная контора в Екатеринбурге требует с матери погибшего на СВО бойца 110 тысяч рублей за место на кладбище. Друзья семьи обратились к депутату свердловского заксобрания Алексею Свалову, который рассказал URA.RU, как намерен помочь родным солдата. «Ко мне обратились знакомые женщины и попросили помочь этой матери похоронить сына на Сибирском кладбище, рядом с дедом. Парня убили на СВО. У его мамы нет денег на похороны, а место на кладбище оценили в 110 тысяч рублей. Да когда же эти похоронщики лопнут?» — возмущенно рассказал Свалов. Он добавил, что женщина обращалась в военкомат, но там ей обещали выдать лишь 48 тысяч рублей на похоронные расходы. «Действительно, это фиксированная сумма, она определена подзаконными актами. К сожалению, дальше этой суммы Минобороны выйти не может», — подтвердил сотрудник военного комиссариата, который не захотел назвать свое имя. «Дело не в военкомате, а в том, что ритуальные конторы просто наживаются на горе матери. Похоронщики окружили ее как волчья стая. Я сказал ей пока не подписывать никакие бумаги. Надеюсь, с властями Екатеринбурга мы поможем этой семье», — сказал Свалов. Он добавил, что сын екатеринбурженки погиб 9 августа в Донецке. Он награжден посмертно орденом Мужества.

Ритуальная контора в Екатеринбурге требует с матери погибшего на СВО бойца 110 тысяч рублей за место на кладбище. Друзья семьи обратились к депутату свердловского заксобрания Алексею Свалову, который рассказал URA.RU, как намерен помочь родным солдата. «Ко мне обратились знакомые женщины и попросили помочь этой матери похоронить сына на Сибирском кладбище, рядом с дедом. Парня убили на СВО. У его мамы нет денег на похороны, а место на кладбище оценили в 110 тысяч рублей. Да когда же эти похоронщики лопнут?» — возмущенно рассказал Свалов. Он добавил, что женщина обращалась в военкомат, но там ей обещали выдать лишь 48 тысяч рублей на похоронные расходы. «Действительно, это фиксированная сумма, она определена подзаконными актами. К сожалению, дальше этой суммы Минобороны выйти не может», — подтвердил сотрудник военного комиссариата, который не захотел назвать свое имя. «Дело не в военкомате, а в том, что ритуальные конторы просто наживаются на горе матери. Похоронщики окружили ее как волчья стая. Я сказал ей пока не подписывать никакие бумаги. Надеюсь, с властями Екатеринбурга мы поможем этой семье», — сказал Свалов. Он добавил, что сын екатеринбурженки погиб 9 августа в Донецке. Он награжден посмертно орденом Мужества.