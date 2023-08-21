Владельцы «Гринвича» построят жилой квартал на месте мясокомбината 22 августа 2023 в 11:33 Размер текста - 17 + В границах улиц Титова, Монтерской и Смоленской построят новый жилой комплекс Фото: Анна Майорова © URA.RU Часть производственной площадки закрывшегося мясокомбината на улице Титова в Екатеринбурге пойдет под строительство жилого комплекса. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки администрации Екатеринбурга сменила функциональное назначение нескольких кварталов. Речь идет о кварталах в границах улиц Титова, Монтерской и Смоленской. Участники комиссии сменили их функциональное назначение с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), сообщает 66.ру. Эти изменения позволяют правообладателю участка — «Обществу Малышева, 73» — строить здесь многоэтажные дома. Также в квартале улиц зарезервировали участки под детский сад на 250 мест, сквер, центральный бульвар и площадь. Всего инвестор запроектировал порядка 385 тысяч квадратных метров жилья. Оперативно получить комментарий у представителей «Общества Малышева, 73» у корреспондента URA.RU не получилось. Часть производственной площадки закрывшегося мясокомбината на улице Титова в Екатеринбурге пойдет под строительство жилого комплекса. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки администрации Екатеринбурга сменила функциональное назначение нескольких кварталов. Речь идет о кварталах в границах улиц Титова, Монтерской и Смоленской. Участники комиссии сменили их функциональное назначение с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), сообщает 66.ру. Эти изменения позволяют правообладателю участка — «Обществу Малышева, 73» — строить здесь многоэтажные дома. Также в квартале улиц зарезервировали участки под детский сад на 250 мест, сквер, центральный бульвар и площадь. Всего инвестор запроектировал порядка 385 тысяч квадратных метров жилья. Оперативно получить комментарий у представителей «Общества Малышева, 73» у корреспондента URA.RU не получилось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям