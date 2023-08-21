21 августа 2023

Владельцы «Гринвича» построят жилой квартал на месте мясокомбината

© Служба новостей «URA.RU»
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ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, спальный район, ипотека, жилой комплекс, новостройки, жк, жилье, многоквартирный дом
В границах улиц Титова, Монтерской и Смоленской построят новый жилой комплекс Фото:

Часть производственной площадки закрывшегося мясокомбината на улице Титова в Екатеринбурге пойдет под строительство жилого комплекса. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки администрации Екатеринбурга сменила функциональное назначение нескольких кварталов.

Речь идет о кварталах в границах улиц Титова, Монтерской и Смоленской. Участники комиссии сменили их функциональное назначение с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), сообщает 66.ру. Эти изменения позволяют правообладателю участка — «Обществу Малышева, 73» — строить здесь многоэтажные дома.

Также в квартале улиц зарезервировали участки под детский сад на 250 мест, сквер, центральный бульвар и площадь. Всего инвестор запроектировал порядка 385 тысяч квадратных метров жилья. Оперативно получить комментарий у представителей «Общества Малышева, 73» у корреспондента URA.RU не получилось.

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Часть производственной площадки закрывшегося мясокомбината на улице Титова в Екатеринбурге пойдет под строительство жилого комплекса. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки администрации Екатеринбурга сменила функциональное назначение нескольких кварталов. Речь идет о кварталах в границах улиц Титова, Монтерской и Смоленской. Участники комиссии сменили их функциональное назначение с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), сообщает 66.ру. Эти изменения позволяют правообладателю участка — «Обществу Малышева, 73» — строить здесь многоэтажные дома. Также в квартале улиц зарезервировали участки под детский сад на 250 мест, сквер, центральный бульвар и площадь. Всего инвестор запроектировал порядка 385 тысяч квадратных метров жилья. Оперативно получить комментарий у представителей «Общества Малышева, 73» у корреспондента URA.RU не получилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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