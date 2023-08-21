Группа «Винтаж» вернется спустя неделю в Екатеринбург на семейный фестиваль

В Екатеринбурге проведут семейный фестиваль SUMMER FEST с маркетом локальных брендов и обширной развлекательной программой. Среди музыкальных гостей ожидается группа «Винтаж», которая недавно была хедлайнером 300-летия города в Академическом. Информация об этом опубликована на сайте ТРЦ «Мега».
«Хедлайнер фестиваля — группа „Винтаж“, чьи треки „Ева“, „Плохая девочка“ и „Роман“ мы давно знаем наизусть. Отмечай в календаре 27 августа и готовься ярко проводить это лето вместе с „Мегой“», — сообщают организаторы. Музыканты выйдут на сцену в 19:00.
На фестивале будут работать маркет локальных брендов, фирменный фуд-корт by OneLoft, фотозоны, lounge зоны, детская зона с анимацией и локация для любителей здорового образа жизни. Также покажут перфомансы, пройдут лекторий и мастер-классы.
Концерт «Винтаж» прошел 19 августа на сцене в Преображенском парке в Екатеринбурге — музыкальный подарок преподнесли на 300-летие Екатеринбурга. В завершении выступления минутой молчания почтили память погибших бойцов в ходе спецоперации на Украине.
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