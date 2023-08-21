21 августа 2023

Группа «Винтаж» вернется спустя неделю в Екатеринбург на семейный фестиваль

Группа «Винтаж» стала хедлайнером фестиваля SUMMER FEST в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , плетнева анна, группа винтаж
За последний год группа «Винтаж» выступала в Екатеринбурге минимум трижды Фото:

В Екатеринбурге проведут семейный фестиваль SUMMER FEST с маркетом локальных брендов и обширной развлекательной программой. Среди музыкальных гостей ожидается группа «Винтаж», которая недавно была хедлайнером 300-летия города в Академическом. Информация об этом опубликована на сайте ТРЦ «Мега».

«Хедлайнер фестиваля — группа „Винтаж“, чьи треки „Ева“, „Плохая девочка“ и „Роман“ мы давно знаем наизусть. Отмечай в календаре 27 августа и готовься ярко проводить это лето вместе с „Мегой“», — сообщают организаторы. Музыканты выйдут на сцену в 19:00.

На фестивале будут работать маркет локальных брендов, фирменный фуд-корт by OneLoft, фотозоны, lounge зоны, детская зона с анимацией и локация для любителей здорового образа жизни. Также покажут перфомансы, пройдут лекторий и мастер-классы.

Концерт «Винтаж» прошел 19 августа на сцене в Преображенском парке в Екатеринбурге — музыкальный подарок преподнесли на 300-летие Екатеринбурга. В завершении выступления минутой молчания почтили память погибших бойцов в ходе спецоперации на Украине.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге проведут семейный фестиваль SUMMER FEST с маркетом локальных брендов и обширной развлекательной программой. Среди музыкальных гостей ожидается группа «Винтаж», которая недавно была хедлайнером 300-летия города в Академическом. Информация об этом опубликована на сайте ТРЦ «Мега». «Хедлайнер фестиваля — группа „Винтаж“, чьи треки „Ева“, „Плохая девочка“ и „Роман“ мы давно знаем наизусть. Отмечай в календаре 27 августа и готовься ярко проводить это лето вместе с „Мегой“», — сообщают организаторы. Музыканты выйдут на сцену в 19:00. На фестивале будут работать маркет локальных брендов, фирменный фуд-корт by OneLoft, фотозоны, lounge зоны, детская зона с анимацией и локация для любителей здорового образа жизни. Также покажут перфомансы, пройдут лекторий и мастер-классы. Концерт «Винтаж» прошел 19 августа на сцене в Преображенском парке в Екатеринбурге — музыкальный подарок преподнесли на 300-летие Екатеринбурга. В завершении выступления минутой молчания почтили память погибших бойцов в ходе спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...