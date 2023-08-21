В екатеринбургском «Гортрансе» не хватает сотни водителей

В екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии (ЕМУП) «Городской транспорт» не хватает 298 водителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали на предприятии.
«На сегодняшний день на предприятии штат водителей укомплектован на 62%. Предприятию не хватает 298 водителей к плановому количеству — 781. Диспетчерской службой „Гортранса“ производится перераспределение водителей по маршрутам, к сожалению, с увеличением нагрузки на них. Однако существенных нарушений графика движения удается избежать», — рассказали в «Гортрансе».
На предприятии при трудоустройстве предоставляется полный социальный пакет. «Обучение водителей проводится 3 раза в год в собственном учебно-производственном центре. В период обучения выплачивается стипендия в размере 18678 руб. Для водителей трамвая существует льготный стаж (выход на пенсию в 50 и 55 лет женщины и мужчины соответственно) и до 14 дополнительных дней к отпуску», — отметили на предприятии.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге сложилась острая нехватка водителей трамваев. Это увеличивает время ожидания транспорта.
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