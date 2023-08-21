21 августа 2023

В екатеринбургском «Гортрансе» не хватает сотни водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, проезжая часть, общественный транспорт, город, остановка общественного транспорта, улица радищева, электротранспорт, трамвай
Предприятию не хватает 298 водителей Фото:

В екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии (ЕМУП) «Городской транспорт» не хватает 298 водителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали на предприятии.

«На сегодняшний день на предприятии штат водителей укомплектован на 62%. Предприятию не хватает 298 водителей к плановому количеству — 781. Диспетчерской службой „Гортранса“ производится перераспределение водителей по маршрутам, к сожалению, с увеличением нагрузки на них. Однако существенных нарушений графика движения удается избежать», — рассказали в «Гортрансе».

На предприятии при трудоустройстве предоставляется полный социальный пакет. «Обучение водителей проводится 3 раза в год в собственном учебно-производственном центре. В период обучения выплачивается стипендия в размере 18678 руб. Для водителей трамвая существует льготный стаж (выход на пенсию в 50 и 55 лет женщины и мужчины соответственно) и до 14 дополнительных дней к отпуску», — отметили на предприятии.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге сложилась острая нехватка водителей трамваев. Это увеличивает время ожидания транспорта.

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В екатеринбургском муниципальном унитарном предприятии (ЕМУП) «Городской транспорт» не хватает 298 водителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали на предприятии. «На сегодняшний день на предприятии штат водителей укомплектован на 62%. Предприятию не хватает 298 водителей к плановому количеству — 781. Диспетчерской службой „Гортранса“ производится перераспределение водителей по маршрутам, к сожалению, с увеличением нагрузки на них. Однако существенных нарушений графика движения удается избежать», — рассказали в «Гортрансе». На предприятии при трудоустройстве предоставляется полный социальный пакет. «Обучение водителей проводится 3 раза в год в собственном учебно-производственном центре. В период обучения выплачивается стипендия в размере 18678 руб. Для водителей трамвая существует льготный стаж (выход на пенсию в 50 и 55 лет женщины и мужчины соответственно) и до 14 дополнительных дней к отпуску», — отметили на предприятии. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге сложилась острая нехватка водителей трамваев. Это увеличивает время ожидания транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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