18 августа 2023

Екатеринбуржцы будут дольше ждать трамваи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, общественный транспорт, город екатеринбург, трамвай, татра т3
В ЕМУП «Гортрансе» не хватает водителей трамваев Фото:

В Екатеринбурге сложилась острая нехватка водителей трамваев, в связи с чем на линию выводят меньше транспорта. Это, в свою очередь, увеличивает время ожидания транспорта. Об этом журналисту URA.RU рассказал сотрудник ЕМУП «Городской транспорт» на условиях анонимности.

«На сегодняшний день неукомплектованность водителями трамваев в Екатеринбурге составляет порядка 30%. Работающих водителей привлекают для сверхурочной работы. На данный момент задействованы все имеющиеся резервы. Однако принятых мер все равно недостаточно. В связи с этим горожанам придется дольше ожидать транспорт», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Получить оперативный комментарий не удалось, так как на звонок корреспондента никто не ответил. В организацию направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что десятки екатеринбургских водителей уходят из кризисного Гортранса ради денег конкурента. Компания «Верхнепышминский трамвай» переманила из Гортранса Екатеринбурга 30 водителей.

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В Екатеринбурге сложилась острая нехватка водителей трамваев, в связи с чем на линию выводят меньше транспорта. Это, в свою очередь, увеличивает время ожидания транспорта. Об этом журналисту URA.RU рассказал сотрудник ЕМУП «Городской транспорт» на условиях анонимности. «На сегодняшний день неукомплектованность водителями трамваев в Екатеринбурге составляет порядка 30%. Работающих водителей привлекают для сверхурочной работы. На данный момент задействованы все имеющиеся резервы. Однако принятых мер все равно недостаточно. В связи с этим горожанам придется дольше ожидать транспорт», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Получить оперативный комментарий не удалось, так как на звонок корреспондента никто не ответил. В организацию направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что десятки екатеринбургских водителей уходят из кризисного Гортранса ради денег конкурента. Компания «Верхнепышминский трамвай» переманила из Гортранса Екатеринбурга 30 водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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