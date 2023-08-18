Екатеринбуржцы будут дольше ждать трамваи

19 августа 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

В ЕМУП «Гортрансе» не хватает водителей трамваев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сложилась острая нехватка водителей трамваев, в связи с чем на линию выводят меньше транспорта. Это, в свою очередь, увеличивает время ожидания транспорта. Об этом журналисту URA.RU рассказал сотрудник ЕМУП «Городской транспорт» на условиях анонимности. «На сегодняшний день неукомплектованность водителями трамваев в Екатеринбурге составляет порядка 30%. Работающих водителей привлекают для сверхурочной работы. На данный момент задействованы все имеющиеся резервы. Однако принятых мер все равно недостаточно. В связи с этим горожанам придется дольше ожидать транспорт», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Получить оперативный комментарий не удалось, так как на звонок корреспондента никто не ответил. В организацию направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что десятки екатеринбургских водителей уходят из кризисного Гортранса ради денег конкурента. Компания «Верхнепышминский трамвай» переманила из Гортранса Екатеринбурга 30 водителей.

В Екатеринбурге сложилась острая нехватка водителей трамваев, в связи с чем на линию выводят меньше транспорта. Это, в свою очередь, увеличивает время ожидания транспорта. Об этом журналисту URA.RU рассказал сотрудник ЕМУП «Городской транспорт» на условиях анонимности. «На сегодняшний день неукомплектованность водителями трамваев в Екатеринбурге составляет порядка 30%. Работающих водителей привлекают для сверхурочной работы. На данный момент задействованы все имеющиеся резервы. Однако принятых мер все равно недостаточно. В связи с этим горожанам придется дольше ожидать транспорт», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ЕМУП «Гортранс». Получить оперативный комментарий не удалось, так как на звонок корреспондента никто не ответил. В организацию направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что десятки екатеринбургских водителей уходят из кризисного Гортранса ради денег конкурента. Компания «Верхнепышминский трамвай» переманила из Гортранса Екатеринбурга 30 водителей.