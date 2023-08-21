В Кургане ждут партию новых учебников по истории России

22 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Учебники Мединского получат все 11-классники Курганской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Новые учебники по истории России, автором которых являются помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, поступят в Курганскую области на следующей неделе. Учебники получат 3,5 тысячи 11- классников, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «В Курганской области в этом году продолжат обучение 3,5 тысячи 11-классников. Все они будут обеспечены учебниками, которые поступят в область на следующей неделе. Для педагогов будут организованы методические семинары по работе с новым учебником», — сообщили в региональном департаменте образования и науки. По данным Минпросвещения, учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к своему прошлому. В учебнике есть раздел, объясняющий причины начала специальной военной операции на Украине.

Новые учебники по истории России, автором которых являются помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, поступят в Курганскую области на следующей неделе. Учебники получат 3,5 тысячи 11- классников, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «В Курганской области в этом году продолжат обучение 3,5 тысячи 11-классников. Все они будут обеспечены учебниками, которые поступят в область на следующей неделе. Для педагогов будут организованы методические семинары по работе с новым учебником», — сообщили в региональном департаменте образования и науки. По данным Минпросвещения, учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к своему прошлому. В учебнике есть раздел, объясняющий причины начала специальной военной операции на Украине.