21 августа 2023

В Кургане ждут партию новых учебников по истории России

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, университет, ноутбук, учебник, подготовка, институт, студенты, сессия, экзамены
Учебники Мединского получат все 11-классники Курганской области Фото:

Новые учебники по истории России, автором которых являются помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, поступят в Курганскую области на следующей неделе. Учебники получат 3,5 тысячи 11- классников, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона.

«В Курганской области в этом году продолжат обучение 3,5 тысячи 11-классников. Все они будут обеспечены учебниками, которые поступят в область на следующей неделе. Для педагогов будут организованы методические семинары по работе с новым учебником», — сообщили в региональном департаменте образования и науки.

По данным Минпросвещения, учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к своему прошлому. В учебнике есть раздел, объясняющий причины начала специальной военной операции на Украине.

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Новые учебники по истории России, автором которых являются помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, поступят в Курганскую области на следующей неделе. Учебники получат 3,5 тысячи 11- классников, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона. «В Курганской области в этом году продолжат обучение 3,5 тысячи 11-классников. Все они будут обеспечены учебниками, которые поступят в область на следующей неделе. Для педагогов будут организованы методические семинары по работе с новым учебником», — сообщили в региональном департаменте образования и науки. По данным Минпросвещения, учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к своему прошлому. В учебнике есть раздел, объясняющий причины начала специальной военной операции на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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