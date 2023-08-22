Украина жестко ограничила журналистов, чтобы скрыть огромные потери ВСУ из-за наступления

Temps: украинским журналистам запретили посещать линию фронта из-за больших потерь ВСУ

22 августа 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Для посещения поле боя украинским журналистам нужно получить разрешение от Валерия Залужного Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев запретил журналистам посещать линию фронта, чтобы они не писали материалы про большие потери украинской армии. Об этом сообщает швейцарское издание Temps. «Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, журналисты не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. <…> Это связано с тем, что во время контрнаступления бои ведутся с многочисленными жертвами», — говорится в материале Temps . Ранее такие же меры принимались осенью 2022 года, отмечается в публикации. Тогда украинские военные проводили ряд операций в Харьковской области. Украина перешла в контрнаступление в начале июня 2023 года. За время операции она не смогла достичь существенных успехов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны. По данным главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, тяжелая ситуация сложилась в районе Времевского выступа. Украинские военные для прорыва на этом направлении привлекают элитных бойцов, передает «Царьград». На фоне украинского наступления армия России продвигается на купянском направлении. 21 августа российские войска подошли к населенному пункту Синьковка, который находится рядом с Купянском.

Киев запретил журналистам посещать линию фронта, чтобы они не писали материалы про большие потери украинской армии. Об этом сообщает швейцарское издание Temps. «Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, журналисты не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. <…> Это связано с тем, что во время контрнаступления бои ведутся с многочисленными жертвами», — говорится в материале Temps. Ранее такие же меры принимались осенью 2022 года, отмечается в публикации. Тогда украинские военные проводили ряд операций в Харьковской области. Украина перешла в контрнаступление в начале июня 2023 года. За время операции она не смогла достичь существенных успехов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленной линии обороны. По данным главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, тяжелая ситуация сложилась в районе Времевского выступа. Украинские военные для прорыва на этом направлении привлекают элитных бойцов, передает «Царьград». На фоне украинского наступления армия России продвигается на купянском направлении. 21 августа российские войска подошли к населенному пункту Синьковка, который находится рядом с Купянском.