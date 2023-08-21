Военные РФ вытеснили ВСУ с окраины Купянска

Вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия возле харьковского села Синьковка под Купянском, украинские подразделения уже покинул поселок. Об этом рассказал глава Харьковской области Виталий Ганчев.
«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», — приводит слова Ганчева РИА Новости.
На фоне наступления ВСУ Россия приступила к собственным наступательным действиям — освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области. В результате Киев начал терять контроль над Купянском, являющимся ключевым железнодорожным узлом, необходимым для доставки боеприпасов на СВО. 20 августа стало известно, что Украина эвакуирует 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российских солдат.
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