Военные РФ вытеснили ВСУ с окраины Купянска

Глава Харьковской области сообщил о боевых действиях у Синьковки под Купянском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВСУ покинули Синьковку в результате наступления российских сил Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия возле харьковского села Синьковка под Купянском, украинские подразделения уже покинул поселок. Об этом рассказал глава Харьковской области Виталий Ганчев.

Новость по теме
Почему для ВС РФ важен Купянск

«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», — приводит слова Ганчева РИА Новости.

На фоне наступления ВСУ Россия приступила к собственным наступательным действиям — освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области. В результате Киев начал терять контроль над Купянском, являющимся ключевым железнодорожным узлом, необходимым для доставки боеприпасов на СВО. 20 августа стало известно, что Украина эвакуирует 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российских солдат.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия возле харьковского села Синьковка под Купянском, украинские подразделения уже покинул поселок. Об этом рассказал глава Харьковской области Виталий Ганчев. «Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», — приводит слова Ганчева РИА Новости. На фоне наступления ВСУ Россия приступила к собственным наступательным действиям — освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области. В результате Киев начал терять контроль над Купянском, являющимся ключевым железнодорожным узлом, необходимым для доставки боеприпасов на СВО. 20 августа стало известно, что Украина эвакуирует 68 сел в Харьковской области из-за продвижения российских солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...