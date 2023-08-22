Власти Адыгеи опровергли сообщения о запрете мужчинам покидать регион

Сообщения, что мужчинам призывного возраста запрещено покидать Адыгею, не соответствуют действительности. Об этом сообщило правительство республики. Агентство URA.RU реализует проект по опровержению фейков совместно с «Лапша Медиа».
Ранее анонимные telegram-каналы публиковали информацию, что мужчины призывного возраста не могут покидать пределы Адыгеи без разрешения военкомата. Они ссылались на сайт правительства республики. «Это фейк. Призываем жителей Адыгеи доверять только проверенным данным из официальных источников информации», — говорится в
По данным telegram-канала «Война с фейками» ложное сообщение появилось из-за взлома сайта правительства региона. Злоумышленники опубликовали фейковую информацию о введении в регионе «особого положения». Взлом случился в конце рабочего дня.
Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в разговоре с URA.RU сообщал, что в России не планируется новая волна частичной мобилизации. По его словам, это связано с тем, что основной упор сделан на контрактников.
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