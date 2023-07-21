В Госдуме назвали условие для проведения новой волны частичной мобилизации

Депутат Госдумы Гурулев: частичная мобилизация возможна при увеличении оборотов промышленности РФ

Сегодня главная задача Минобороны — набор контрактников, отметил Андрей Гурулев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Российская промышленность способна обеспечить группировку войск, которая была призвана в рамках частичной мобилизации в прошлом году. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев отметил, что новая волна частичной мобилизации может быть рассмотрена только при увеличении оборотов промышленности страны.

«Частичная мобилизация исходит совершенно из других параметров. Из возможности нашей промышленности обеспечить ту группировку, которая сегодня выполняет боевые задачи. Сегодня наша промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится на СВО. Если что-то будет более, тогда будет рассматриваться», — сказал Андрей Гурулев.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня главная задача, это набор контрактников на военную службу. «Но мы сегодня основной дорогой идем, это набор военнослужащих по контракту. На сегодняшний день уже набрано примерно 150 тысяч человек — это данные на неделю назад», — отметил политик.

Что касается повышения штрафных санкций за неявку в военкомат, то это не связано с подготовкой к новой частичной мобилизации, заявил URA.RU глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картополов. «О мобилизации речь не идет, а повышение ответственности граждан вполне своевременно», — уточнил он.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству принял решение о повышении штрафов за неявку в военкомат во время мобилизации. Также было приято решение повысить штраф за не оказание содействия военкомату и порчу документов воинского учета. Кроме того, в России не будут повышать нижний предел призывного возраста до 21 года. Граждан будут призывать к прохождению срочной службы в армии с 18 до 30 лет. Норма начнет действовать с весеннего призыва в 2024-м году.