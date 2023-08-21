21 августа 2023

В Кургане пойманный с наркотиками иностранец получил длительный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Иностранца отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков в Кургане Фото:

Курганский городской суд признал 25-летнего жителя Средней Азии виновным в совершении преступлений, связанных с распространением наркотиков. Мужчину, приехавшего в Курган из другого региона, приговорили к длительному сроку лишения свободы, сообщает сайт СУ СКР по курганской области.

«Признан виновным в совершении 32 преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), п.„в“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетнему), а также преступления, предусмотренного п.„а“ ч.3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств)», — сообщили в следственном управлении. Ранее судимого мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

Суд установил, что молодой человек по договоренности с неким лицом решил распространять наркотики в Курганской области. Также он склонил к употреблению наркотиков молодую 17-летнюю девушку. Организовать сеть сбыта ему не удалось, поскольку его задержали силовые структуры.

В суде иностранец свою вину признал. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Кургана отправили в колонию за наркопреступления. Мужчина получил 5,5 лет за попытку сбыта наркотиков.

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Курганский городской суд признал 25-летнего жителя Средней Азии виновным в совершении преступлений, связанных с распространением наркотиков. Мужчину, приехавшего в Курган из другого региона, приговорили к длительному сроку лишения свободы, сообщает сайт СУ СКР по курганской области. «Признан виновным в совершении 32 преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), п.„в“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетнему), а также преступления, предусмотренного п.„а“ ч.3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств)», — сообщили в следственном управлении. Ранее судимого мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Суд установил, что молодой человек по договоренности с неким лицом решил распространять наркотики в Курганской области. Также он склонил к употреблению наркотиков молодую 17-летнюю девушку. Организовать сеть сбыта ему не удалось, поскольку его задержали силовые структуры. В суде иностранец свою вину признал. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Кургана отправили в колонию за наркопреступления. Мужчина получил 5,5 лет за попытку сбыта наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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