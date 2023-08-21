В Кургане пойманный с наркотиками иностранец получил длительный срок

Иностранца отправили в колонию за попытку сбыта наркотиков в Кургане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганский городской суд признал 25-летнего жителя Средней Азии виновным в совершении преступлений, связанных с распространением наркотиков. Мужчину, приехавшего в Курган из другого региона, приговорили к длительному сроку лишения свободы, сообщает сайт СУ СКР по курганской области.

«Признан виновным в совершении 32 преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), п.„в“ ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетнему), а также преступления, предусмотренного п.„а“ ч.3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств)», — сообщили в следственном управлении. Ранее судимого мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

Суд установил, что молодой человек по договоренности с неким лицом решил распространять наркотики в Курганской области. Также он склонил к употреблению наркотиков молодую 17-летнюю девушку. Организовать сеть сбыта ему не удалось, поскольку его задержали силовые структуры.

В суде иностранец свою вину признал. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Кургана отправили в колонию за наркопреступления. Мужчина получил 5,5 лет за попытку сбыта наркотиков.