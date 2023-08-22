Судью из Камеруна избили на футбольном матче в Челябинске. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, футбол, спорт, футбольный мяч, спортивное поле
Футболиста могут исключить из лиги за драку Фото:

Футбольного судью из Камеруна Максиме Жоржа избили во время матча 18 тура второго сезона «Северо-Западной лиги 8×8». Во время матча между командами «Бажова» и «Катрен» игрок первой команды Телман Снджоян нанес рефери несколько ударов. Инцидент показали во время прямой трансляции.

На видео футболист на повышенных тонах общается с судьей. После начинает его избивать. Пропустив несколько ударов, Жорж решил постоять за себя. Однако Снджоян повалил судью на землю. Подбежавшие игроки разняли потасовку.

URA.RU связалось с одним из организаторов футбольной лиги Сергеем Леонченко. По его словам, вечером 22 августа пройдет заседание дисциплинарного комитета, на котором будут рассматривать данный эпизод. Скорее всего, Снджояну запретят играть в лиге.

«ФК „Бажова“ вели по ходу встречи. Но после пропустили несколько голов, игра „развалилась“. У ребят закипели эмоции. Это футбол. Даже „Спартак“ и „Зенит“ бывает дерутся между собой. Но тот факт, что футболист напал на судью, не должен остаться без последствий», — отметил Леонченко.

Матч прошел 20 августа на стадионе «Лыжная база». Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу ФК «Катрен».

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Футбольного судью из Камеруна Максиме Жоржа избили во время матча 18 тура второго сезона «Северо-Западной лиги 8×8». Во время матча между командами «Бажова» и «Катрен» игрок первой команды Телман Снджоян нанес рефери несколько ударов. Инцидент показали во время прямой трансляции. На видео футболист на повышенных тонах общается с судьей. После начинает его избивать. Пропустив несколько ударов, Жорж решил постоять за себя. Однако Снджоян повалил судью на землю. Подбежавшие игроки разняли потасовку. URA.RU связалось с одним из организаторов футбольной лиги Сергеем Леонченко. По его словам, вечером 22 августа пройдет заседание дисциплинарного комитета, на котором будут рассматривать данный эпизод. Скорее всего, Снджояну запретят играть в лиге. «ФК „Бажова“ вели по ходу встречи. Но после пропустили несколько голов, игра „развалилась“. У ребят закипели эмоции. Это футбол. Даже „Спартак“ и „Зенит“ бывает дерутся между собой. Но тот факт, что футболист напал на судью, не должен остаться без последствий», — отметил Леонченко. Матч прошел 20 августа на стадионе «Лыжная база». Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу ФК «Катрен».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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