21 августа 2023

В якобы разваливающейся курганской школе ученики сядут за парты 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Ученики макушинской школы сядут за парты 1 сентября (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях расходится информация, что здание школы №2 города Макушино в Курганской области якобы развалилось на глазах и теперь абсолютно непригодно к эксплуатации, поэтому образовательный процесс может не стартовать 1 сентября. Однако в самой школе корреспонденту URA.RU сообщили, что учащиеся вскоре сядут за парты. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.

«Учебный год начнется 1 сентября», — подтвердили в общеобразовательном учреждении. Там добавили, что на данный момент ремонт здания продолжается.

Ранее в департаменте образования и науки Курганской области URA.RU назвали недостоверной жалобу в соцсетях о том, что Макушинская школа разваливается после трехлетнего ремонта. В ведомстве пояснили, что реконструкция школы идет поэтапно. Одно из двух зданий школы уже полностью отремонтировано.

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В соцсетях расходится информация, что здание школы №2 города Макушино в Курганской области якобы развалилось на глазах и теперь абсолютно непригодно к эксплуатации, поэтому образовательный процесс может не стартовать 1 сентября. Однако в самой школе корреспонденту URA.RU сообщили, что учащиеся вскоре сядут за парты. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Учебный год начнется 1 сентября», — подтвердили в общеобразовательном учреждении. Там добавили, что на данный момент ремонт здания продолжается. Ранее в департаменте образования и науки Курганской области URA.RU назвали недостоверной жалобу в соцсетях о том, что Макушинская школа разваливается после трехлетнего ремонта. В ведомстве пояснили, что реконструкция школы идет поэтапно. Одно из двух зданий школы уже полностью отремонтировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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