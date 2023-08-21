В якобы разваливающейся курганской школе ученики сядут за парты 1 сентября

22 августа 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Ученики макушинской школы сядут за парты 1 сентября (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В соцсетях расходится информация, что здание школы №2 города Макушино в Курганской области якобы развалилось на глазах и теперь абсолютно непригодно к эксплуатации, поэтому образовательный процесс может не стартовать 1 сентября. Однако в самой школе корреспонденту URA.RU сообщили, что учащиеся вскоре сядут за парты. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Учебный год начнется 1 сентября», — подтвердили в общеобразовательном учреждении. Там добавили, что на данный момент ремонт здания продолжается. Ранее в департаменте образования и науки Курганской области URA.RU назвали недостоверной жалобу в соцсетях о том, что Макушинская школа разваливается после трехлетнего ремонта. В ведомстве пояснили, что реконструкция школы идет поэтапно. Одно из двух зданий школы уже полностью отремонтировано.

В соцсетях расходится информация, что здание школы №2 города Макушино в Курганской области якобы развалилось на глазах и теперь абсолютно непригодно к эксплуатации, поэтому образовательный процесс может не стартовать 1 сентября. Однако в самой школе корреспонденту URA.RU сообщили, что учащиеся вскоре сядут за парты. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Учебный год начнется 1 сентября», — подтвердили в общеобразовательном учреждении. Там добавили, что на данный момент ремонт здания продолжается. Ранее в департаменте образования и науки Курганской области URA.RU назвали недостоверной жалобу в соцсетях о том, что Макушинская школа разваливается после трехлетнего ремонта. В ведомстве пояснили, что реконструкция школы идет поэтапно. Одно из двух зданий школы уже полностью отремонтировано.