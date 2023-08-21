Губернатор Моор подписал соглашение, которое запустит строительство кампуса

22 августа 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Александр Моор подписал соглашение с концессионером, который займется строительством кампуса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Александр Моор подписал соглашение, которое даст старт строительству межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. «Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписано. Мы стали на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для нашего региона проекта. Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области», — сказано в публикации. Соглашение по строительству кампуса заключается между правительством Тюменской области и компанией «Врата Сибири». Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Ранее инициативу по строительству межвузовского кампуса поддержали депутаты Тюменской облдумы.

Губернатор Александр Моор подписал соглашение, которое даст старт строительству межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. «Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписано. Мы стали на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для нашего региона проекта. Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области», — сказано в публикации. Соглашение по строительству кампуса заключается между правительством Тюменской области и компанией «Врата Сибири». Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Ранее инициативу по строительству межвузовского кампуса поддержали депутаты Тюменской облдумы.