21 августа 2023

Губернатор Моор подписал соглашение, которое запустит строительство кампуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Александр Моор подписал соглашение с концессионером, который займется строительством кампуса Фото:

Губернатор Александр Моор подписал соглашение, которое даст старт строительству межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

«Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписано. Мы стали на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для нашего региона проекта. Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области», — сказано в публикации.

Соглашение по строительству кампуса заключается между правительством Тюменской области и компанией «Врата Сибири». Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Ранее инициативу по строительству межвузовского кампуса поддержали депутаты Тюменской облдумы.

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Губернатор Александр Моор подписал соглашение, которое даст старт строительству межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. «Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписано. Мы стали на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для нашего региона проекта. Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области», — сказано в публикации. Соглашение по строительству кампуса заключается между правительством Тюменской области и компанией «Врата Сибири». Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Ранее инициативу по строительству межвузовского кампуса поддержали депутаты Тюменской облдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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