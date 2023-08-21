Губернатор Моор подписал соглашение, которое запустит строительство кампуса

Губернатор Александр Моор подписал соглашение, которое даст старт строительству межвузовского кампуса в Тюмени. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
«Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписано. Мы стали на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для нашего региона проекта. Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области», — сказано в публикации.
Соглашение по строительству кампуса заключается между правительством Тюменской области и компанией «Врата Сибири». Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Ранее инициативу по строительству межвузовского кампуса поддержали депутаты Тюменской облдумы.
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