22 августа 2023

В Кургане по себестоимости продают квартиру с видом на Набережную. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам предлагают купить квартиру рядом с Набережной за миллионы рублей Фото:

В центре Кургана продают трехкомнатную квартиру по себестоимости с видом на Набережную и Богоявленский собор. Информация о продаже появилась на сервисе «Авито Недвижимость».

«Продается квартира в стиле лофт со свободной планировкой в новом доме 2022 года постройки. Цена равна стоимости площади в центре города по текущим ценам застройщика вместе с ремонтом и материалами, а также с новой техникой. Продается по себестоимости, без накрутки», — указано в описании объявления.

Сообщается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Всего в жилье 61 квадратный метр. Владелец объявления отмечает, что в данном многоквартирном доме нет проблем с отключением воды, так как все работы ведутся по плану — раз в год. В описании также указано, что квартира относится к классу А (квартиры верхнего ценового сегмента — прим. URA.RU). Жилье продается вместе с мебелью и техникой. Стоимость квартиры составляет 10 900 000 рублей. Продавец допускает разумный торг и обмен на жилье с доплатой.

Ранее URA.RU писало, что квартира с сауной в Кургане заняла первое место в рейтинге самых необычных объектов недвижимости. Данное жилье продавец предлагает купить за 17 500 000 рублей.

В Кургане продают элитную квартиру почти за 11 000 000 рублей
В Кургане продают элитную квартиру почти за 11 000 000 рублей
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Владелец квартиры заявил, что продает жилье по себестоимости
Владелец квартиры заявил, что продает жилье по себестоимости
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В центре Кургана продают трехкомнатную квартиру по себестоимости с видом на Набережную и Богоявленский собор. Информация о продаже появилась на сервисе «Авито Недвижимость». «Продается квартира в стиле лофт со свободной планировкой в новом доме 2022 года постройки. Цена равна стоимости площади в центре города по текущим ценам застройщика вместе с ремонтом и материалами, а также с новой техникой. Продается по себестоимости, без накрутки», — указано в описании объявления. Сообщается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Всего в жилье 61 квадратный метр. Владелец объявления отмечает, что в данном многоквартирном доме нет проблем с отключением воды, так как все работы ведутся по плану — раз в год. В описании также указано, что квартира относится к классу А (квартиры верхнего ценового сегмента — прим. URA.RU). Жилье продается вместе с мебелью и техникой. Стоимость квартиры составляет 10 900 000 рублей. Продавец допускает разумный торг и обмен на жилье с доплатой. Ранее URA.RU писало, что квартира с сауной в Кургане заняла первое место в рейтинге самых необычных объектов недвижимости. Данное жилье продавец предлагает купить за 17 500 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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