Курганцам предлагают купить квартиру рядом с Набережной за миллионы рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В центре Кургана продают трехкомнатную квартиру по себестоимости с видом на Набережную и Богоявленский собор. Информация о продаже появилась на сервисе «Авито Недвижимость».

«Продается квартира в стиле лофт со свободной планировкой в новом доме 2022 года постройки. Цена равна стоимости площади в центре города по текущим ценам застройщика вместе с ремонтом и материалами, а также с новой техникой. Продается по себестоимости, без накрутки», — указано в описании объявления.

Сообщается, что в квартире сделан дизайнерский ремонт. Всего в жилье 61 квадратный метр. Владелец объявления отмечает, что в данном многоквартирном доме нет проблем с отключением воды, так как все работы ведутся по плану — раз в год. В описании также указано, что квартира относится к классу А (квартиры верхнего ценового сегмента — прим. URA.RU). Жилье продается вместе с мебелью и техникой. Стоимость квартиры составляет 10 900 000 рублей. Продавец допускает разумный торг и обмен на жилье с доплатой.

Ранее URA.RU писало, что квартира с сауной в Кургане заняла первое место в рейтинге самых необычных объектов недвижимости. Данное жилье продавец предлагает купить за 17 500 000 рублей.

В Кургане продают элитную квартиру почти за 11 000 000 рублей Фото: скрин сайта Avito