В топ-5 самых необычных и дорогих квартир Кургана первое место заняла квартира с сауной. Рейтинг был предоставлен представителем сайта Avito по запросу корреспондента URA.RU.
«На „Авито Недвижимости“ стоимость самой дорогой и необычной квартиры на вторичном рынке в Кургане составляет 17,5 млн рублей», — сообщил представитель сайта. По данным сайта, площадь жилья составляет 155 квадратных метров с четырьмя комнатами, дизайнерским ремонтом из европейских материалов, немецкой сантехникой и сауной.
На втором месте рейтинга, предоставленным сайтом, двухуровневая квартира почти за 15 млн рублей в центре города. В ней пять комнат, три лоджии и два санузла. Дом огорожен, есть консьерж, видеонаблюдение и доступ к 12 квадратным метрам кладового помещения.
Третье место заняла четырехкомнатная квартира на 153,6 квадратных метров за 14 млн рублей. Кухня полностью укомплектована необходимой техникой, ванна с гидромассажем, а в гардеробе и коридоре корпусная мебель.
На четвертом месте пятикомнатная квартира, занимающая весь третий этаж семиэтажного здания. Продают жилье за 13,2 млн рублей в современном доме с огороженной территорией и консьержем.
Закрыла рейтинг сайта квартира за 13 млн рублей. В ней три комнаты, кухня с техникой, теплый пол, дизайнерский ремонт — все на 100 квадратных метрах.
Ранее URA.RU писало, что самый дорогой дом с участком в Курганской области выставлен на продажу за один миллион долларов. В нем есть хамам, баня, техника и мебель от европейских производителей.
На первом месте рейтинга квартира с дизайнерским ремонтом
Фото: сайт Avito
Главной особенностью квартиры является сауна
Фото: сайт Avito
Двухуровневая квартира на втором месте в рейтинге сайта Avito
Фото: сайт Avito
15 млн рублей стоит двухуровневая квартира в центре города
Фото: сайт Avito
Квартира на третьем месте с полностью укомплектованной кухней
Фото: сайт Avito
Четвертое место рейтинга, по информации представителя сайта, интересно тем, что жилье занимает целый этаж здания
Фото: сайт Avito
Квартиру с теплым полом и дизайнерским ремонтом продают за 13 млн рублей
«На „Авито Недвижимости“ стоимость самой дорогой и необычной квартиры на вторичном рынке в Кургане составляет 17,5 млн рублей», — сообщил представитель сайта. По данным сайта, площадь жилья составляет 155 квадратных метров с четырьмя комнатами, дизайнерским ремонтом из европейских материалов, немецкой сантехникой и сауной. На втором месте рейтинга, предоставленным сайтом, двухуровневая квартира почти за 15 млн рублей в центре города. В ней пять комнат, три лоджии и два санузла. Дом огорожен, есть консьерж, видеонаблюдение и доступ к 12 квадратным метрам кладового помещения. Третье место заняла четырехкомнатная квартира на 153,6 квадратных метров за 14 млн рублей. Кухня полностью укомплектована необходимой техникой, ванна с гидромассажем, а в гардеробе и коридоре корпусная мебель. На четвертом месте пятикомнатная квартира, занимающая весь третий этаж семиэтажного здания. Продают жилье за 13,2 млн рублей в современном доме с огороженной территорией и консьержем. Закрыла рейтинг сайта квартира за 13 млн рублей. В ней три комнаты, кухня с техникой, теплый пол, дизайнерский ремонт — все на 100 квадратных метрах. Ранее URA.RU писало, что самый дорогой дом с участком в Курганской области выставлен на продажу за один миллион долларов. В нем есть хамам, баня, техника и мебель от европейских производителей.