08 августа 2023

Квартира с сауной в Кургане заняла первое место в рейтинге самых необычных объектов недвижимости. Фото

Квартира с сауной в Кургане заняла первое место в рейтинге самых необычных объектов недвижимости. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По информации представителя сайта Avito, квартира с сауной в Кургане является самой дорогой и необычной (архивное фото) Фото:

В топ-5 самых необычных и дорогих квартир Кургана первое место заняла квартира с сауной. Рейтинг был предоставлен представителем сайта Avito по запросу корреспондента URA.RU.

«На „Авито Недвижимости“ стоимость самой дорогой и необычной квартиры на вторичном рынке в Кургане составляет 17,5 млн рублей», — сообщил представитель сайта. По данным сайта, площадь жилья составляет 155 квадратных метров с четырьмя комнатами, дизайнерским ремонтом из европейских материалов, немецкой сантехникой и сауной.

На втором месте рейтинга, предоставленным сайтом, двухуровневая квартира почти за 15 млн рублей в центре города. В ней пять комнат, три лоджии и два санузла. Дом огорожен, есть консьерж, видеонаблюдение и доступ к 12 квадратным метрам кладового помещения.

Третье место заняла четырехкомнатная квартира на 153,6 квадратных метров за 14 млн рублей. Кухня полностью укомплектована необходимой техникой, ванна с гидромассажем, а в гардеробе и коридоре корпусная мебель.

На четвертом месте пятикомнатная квартира, занимающая весь третий этаж семиэтажного здания. Продают жилье за 13,2 млн рублей в современном доме с огороженной территорией и консьержем.

Закрыла рейтинг сайта квартира за 13 млн рублей. В ней три комнаты, кухня с техникой, теплый пол, дизайнерский ремонт — все на 100 квадратных метрах.

Ранее URA.RU писало, что самый дорогой дом с участком в Курганской области выставлен на продажу за один миллион долларов. В нем есть хамам, баня, техника и мебель от европейских производителей.

На первом месте рейтинга квартира с дизайнерским ремонтом
На первом месте рейтинга квартира с дизайнерским ремонтом
Фото:
Главной особенностью квартиры является сауна
Главной особенностью квартиры является сауна
Фото:
Двухуровневая квартира на втором месте в рейтинге сайта Avito
Двухуровневая квартира на втором месте в рейтинге сайта Avito
Фото:
15 млн рублей стоит двухуровневая квартира в центре города
15 млн рублей стоит двухуровневая квартира в центре города
Фото:
Квартира на третьем месте с полностью укомплектованной кухней
Квартира на третьем месте с полностью укомплектованной кухней
Фото:
Четвертое место рейтинга, по информации представителя сайта, интересно тем, что жилье занимает целый этаж здания
Четвертое место рейтинга, по информации представителя сайта, интересно тем, что жилье занимает целый этаж здания
Фото:
Квартиру с теплым полом и дизайнерским ремонтом продают за 13 млн рублей
Квартиру с теплым полом и дизайнерским ремонтом продают за 13 млн рублей
Фото:
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«На „Авито Недвижимости“ стоимость самой дорогой и необычной квартиры на вторичном рынке в Кургане составляет 17,5 млн рублей», — сообщил представитель сайта. По данным сайта, площадь жилья составляет 155 квадратных метров с четырьмя комнатами, дизайнерским ремонтом из европейских материалов, немецкой сантехникой и сауной. На втором месте рейтинга, предоставленным сайтом, двухуровневая квартира почти за 15 млн рублей в центре города. В ней пять комнат, три лоджии и два санузла. Дом огорожен, есть консьерж, видеонаблюдение и доступ к 12 квадратным метрам кладового помещения. Третье место заняла четырехкомнатная квартира на 153,6 квадратных метров за 14 млн рублей. Кухня полностью укомплектована необходимой техникой, ванна с гидромассажем, а в гардеробе и коридоре корпусная мебель. На четвертом месте пятикомнатная квартира, занимающая весь третий этаж семиэтажного здания. Продают жилье за 13,2 млн рублей в современном доме с огороженной территорией и консьержем. Закрыла рейтинг сайта квартира за 13 млн рублей. В ней три комнаты, кухня с техникой, теплый пол, дизайнерский ремонт — все на 100 квадратных метрах. Ранее URA.RU писало, что самый дорогой дом с участком в Курганской области выставлен на продажу за один миллион долларов. В нем есть хамам, баня, техника и мебель от европейских производителей.
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