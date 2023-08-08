Квартира с сауной в Кургане заняла первое место в рейтинге самых необычных объектов недвижимости. Фото

По информации представителя сайта Avito, квартира с сауной в Кургане является самой дорогой и необычной (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В топ-5 самых необычных и дорогих квартир Кургана первое место заняла квартира с сауной. Рейтинг был предоставлен представителем сайта Avito по запросу корреспондента URA.RU.

«На „Авито Недвижимости“ стоимость самой дорогой и необычной квартиры на вторичном рынке в Кургане составляет 17,5 млн рублей», — сообщил представитель сайта. По данным сайта, площадь жилья составляет 155 квадратных метров с четырьмя комнатами, дизайнерским ремонтом из европейских материалов, немецкой сантехникой и сауной.

На втором месте рейтинга, предоставленным сайтом, двухуровневая квартира почти за 15 млн рублей в центре города. В ней пять комнат, три лоджии и два санузла. Дом огорожен, есть консьерж, видеонаблюдение и доступ к 12 квадратным метрам кладового помещения.

Третье место заняла четырехкомнатная квартира на 153,6 квадратных метров за 14 млн рублей. Кухня полностью укомплектована необходимой техникой, ванна с гидромассажем, а в гардеробе и коридоре корпусная мебель.

На четвертом месте пятикомнатная квартира, занимающая весь третий этаж семиэтажного здания. Продают жилье за 13,2 млн рублей в современном доме с огороженной территорией и консьержем.

Закрыла рейтинг сайта квартира за 13 млн рублей. В ней три комнаты, кухня с техникой, теплый пол, дизайнерский ремонт — все на 100 квадратных метрах.

Ранее URA.RU писало, что самый дорогой дом с участком в Курганской области выставлен на продажу за один миллион долларов. В нем есть хамам, баня, техника и мебель от европейских производителей.

На первом месте рейтинга квартира с дизайнерским ремонтом Фото: сайт Avito

Главной особенностью квартиры является сауна Фото: сайт Avito

Двухуровневая квартира на втором месте в рейтинге сайта Avito Фото: сайт Avito

15 млн рублей стоит двухуровневая квартира в центре города Фото: сайт Avito

Квартира на третьем месте с полностью укомплектованной кухней Фото: сайт Avito

Четвертое место рейтинга, по информации представителя сайта, интересно тем, что жилье занимает целый этаж здания Фото: сайт Avito

Квартиру с теплым полом и дизайнерским ремонтом продают за 13 млн рублей Фото: сайт Avito