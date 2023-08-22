Убийца инвалида из Свердловской области погиб на СВО

Убийца 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова погиб на спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Под Екатеринбургом школьники до смерти забили подростка-инвалида

В Березовском (Свердловская область) простились с убийцей инвалида Дмитрия Рудакова 19-летним Александром Кашниковым, который ушел на СВО из колонии, отбыв только половину наказания. Об этом рассказали в администрации города.

В 2018 году подростки забили до смерти 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Одним из виновников был Александр Кашников (на тот момент ему было 14 лет), которому назначили 8,5 лет заключения. Подростки снимали на видео расправу над инвалидом, а после бросили его тело возле гаражей.

«Я приношу глубокие соболезнования маме, всем родным и близким Александра Кашникова, он погиб как защитник, как герой, и его имя наряду с именами других защитников нашей страны будет увековечено на мемориале трудовой доблести и трудовой славы Березовского городского округа», — передает Е1 слова замглавы Березовского Александра Коргуля. Прощание с погибшим прошло в местном парке Победы.

На специальную военную операцию Кашников ушел в июне 2023 года. Во время артиллерийского огня он погиб.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу Березовского ГО. На момент публикации комментарий получить не удалось.