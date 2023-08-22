В Москве задержан второй организатор смертельной экскурсии в коллекторах

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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Задержан экскурсовод Никита Дубас, заявили в СК РФ Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Еще один организатор экскурсии по подземным коллекторам Москвы был задержан Следственным комитетом РФ (СК РФ) в ходе расследования гибели экскурсантов. Об этом сообщили в СК РФ.

«Задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что ему уже было предъявлено обвинение в совершении преступления. Следствие намерено попросить избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, заключили в СК.

Во время экскурсии по подземельям Москвы погибли восемь человек. Причиной стал сильный ливень.

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Еще один организатор экскурсии по подземным коллекторам Москвы был задержан Следственным комитетом РФ (СК РФ) в ходе расследования гибели экскурсантов. Об этом сообщили в СК РФ. «Задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что ему уже было предъявлено обвинение в совершении преступления. Следствие намерено попросить избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, заключили в СК. Во время экскурсии по подземельям Москвы погибли восемь человек. Причиной стал сильный ливень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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