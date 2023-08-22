В Москве задержан второй организатор смертельной экскурсии в коллекторах

Задержан экскурсовод Никита Дубас, заявили в СК РФ
новость из сюжетаЛивень утопил группу диггеров в московском коллекторе
Еще один организатор экскурсии по подземным коллекторам Москвы был задержан Следственным комитетом РФ (СК РФ) в ходе расследования гибели экскурсантов. Об этом сообщили в СК РФ.
«Задержан один из организаторов экскурсии — Никита Дубас», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Там добавили, что ему уже было предъявлено обвинение в совершении преступления. Следствие намерено попросить избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, заключили в СК.
Во время экскурсии по подземельям Москвы погибли восемь человек. Причиной стал сильный ливень.
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