Жителям ЯНАО объяснили новые правила продажи лекарств с 1 сентября

Власти объяснили жителям Ямало-Ненецкого автономного округа новые правила продажи медикаментов с 1 сентября. Изменения коснуться только льготных препаратов и лекарств, которые и раньше учитывались строго, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Новые правила коснутся только льготных препаратов и препаратов строгого учета, рецепты которых имеют номер, серию и дату. В поликлиниках округа, рецепт можно получить у своего лечащего доктора и в первичных кабинетах неотложной помощи без предварительных записей», — пояснили в департаменте.
С 1 сентября начнет действовать постановления правительства РФ №468 от 24.03.2023. Аптеки должны будут вносить сведения в систему мониторинга о рецепте — номер, серия и дата. От покупателей станут требовать письменные рецепты на все рецептурные препараты.
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