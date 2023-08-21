21 августа 2023

Жителям ЯНАО объяснили новые правила продажи лекарств с 1 сентября

Депздрав: с 1 сентября по-новому будут продавать только льготные и рецептурные препараты
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
По-новому будут продавать только льготные и рецептурные препараты Фото:

Власти объяснили жителям Ямало-Ненецкого автономного округа новые правила продажи медикаментов с 1 сентября. Изменения коснуться только льготных препаратов и лекарств, которые и раньше учитывались строго, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Новые правила коснутся только льготных препаратов и препаратов строгого учета, рецепты которых имеют номер, серию и дату. В поликлиниках округа, рецепт можно получить у своего лечащего доктора и в первичных кабинетах неотложной помощи без предварительных записей», — пояснили в департаменте.

С 1 сентября начнет действовать постановления правительства РФ №468 от 24.03.2023. Аптеки должны будут вносить сведения в систему мониторинга о рецепте — номер, серия и дата. От покупателей станут требовать письменные рецепты на все рецептурные препараты.

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Власти объяснили жителям Ямало-Ненецкого автономного округа новые правила продажи медикаментов с 1 сентября. Изменения коснуться только льготных препаратов и лекарств, которые и раньше учитывались строго, сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Новые правила коснутся только льготных препаратов и препаратов строгого учета, рецепты которых имеют номер, серию и дату. В поликлиниках округа, рецепт можно получить у своего лечащего доктора и в первичных кабинетах неотложной помощи без предварительных записей», — пояснили в департаменте. С 1 сентября начнет действовать постановления правительства РФ №468 от 24.03.2023. Аптеки должны будут вносить сведения в систему мониторинга о рецепте — номер, серия и дата. От покупателей станут требовать письменные рецепты на все рецептурные препараты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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