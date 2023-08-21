Оппозиция просит губернатора Махонина остановить рост цен на бензин в Пермском крае

22 августа 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Цены на бензин растут много недель подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае лидер реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вероника Куликова официально обратилась к губернатору Дмитрию Махонину по поводу роста цен на автомобильное топливо. По ее мнению, остановить его в силах властей региона. «Прекратить неконтролируемый рост цен на бензин в силах краевых властей! Возмущение пермяков вызывает ситуация, когда „пермский“ бензин на заправках в соседних регионах стоит меньше, чем на АЗС в Перми и крае», — отмечает Куликова в соцсетях. В направленном губернатору письме Куликова отмечает, что по данным регионального УФАС, в крае на рынке розничной продажи автомобильного топлива доминирует ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» с долей более 70%. Поэтому одно из предложений партии — пересмотреть соглашение о сотрудничестве Прикамья с ПАО «ЛУКОЙЛ» в части налоговых преференций для компании. Кроме этого, Куликова предлагает расширить число розничных продавцов бензина, чтобы увеличить уровень конкуренции на рынке. URA.RU направило в пресс-службу главы региона с просьбой прокомментировать письмо Куликовой. Ранее URA.RU рассказывало, что в июле количество жалоб в УФАС из-за цен на бензин резко выросло. В ведомстве признают рост цен на топливо на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», но, учитывая повышение закупочных цен и инфляцию, не находят оснований для принятия мер. Дмитрий Махонин ранее руководил пермским УФАС. Потом возглавил управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. С этой должности он перешел на работу губернатором Прикамья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае лидер реготделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вероника Куликова официально обратилась к губернатору Дмитрию Махонину по поводу роста цен на автомобильное топливо. По ее мнению, остановить его в силах властей региона. «Прекратить неконтролируемый рост цен на бензин в силах краевых властей! Возмущение пермяков вызывает ситуация, когда „пермский“ бензин на заправках в соседних регионах стоит меньше, чем на АЗС в Перми и крае», — отмечает Куликова в соцсетях. В направленном губернатору письме Куликова отмечает, что по данным регионального УФАС, в крае на рынке розничной продажи автомобильного топлива доминирует ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» с долей более 70%. Поэтому одно из предложений партии — пересмотреть соглашение о сотрудничестве Прикамья с ПАО «ЛУКОЙЛ» в части налоговых преференций для компании. Кроме этого, Куликова предлагает расширить число розничных продавцов бензина, чтобы увеличить уровень конкуренции на рынке. URA.RU направило в пресс-службу главы региона с просьбой прокомментировать письмо Куликовой. Ранее URA.RU рассказывало, что в июле количество жалоб в УФАС из-за цен на бензин резко выросло. В ведомстве признают рост цен на топливо на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», но, учитывая повышение закупочных цен и инфляцию, не находят оснований для принятия мер. Дмитрий Махонин ранее руководил пермским УФАС. Потом возглавил управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. С этой должности он перешел на работу губернатором Прикамья.