Куйвашев поручил эвакуировать девочку, отравившуюся в Черном море, в Москву

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ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, куйвашев евгений
Губернатор Свердловской области поручил эвакуировать семилетнюю Машу Хрусталеву в Москву Фото:

Семилетняя Маша Хрусталева из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления в Черном море. Врачи Краснодарского края не могут вернуть девочку к жизни, из-за чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«По поручению Евгения Куйвашева Машу Хрусталеву эвакуируют из Лазаревского в Москву — ближайший город, где есть необходимые специалисты. Губернатор попросил министра здравоохранения Андрея Карлова лично курировать вопрос», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Девочка находится в коме.

В настоящее время идут переговоры о специальном реанимационном борте из Москвы в Краснодарский край. Маше Хрусталевой подготовили место в одной из лучших больниц России.

В министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что сейчас готовится вылет специалистов медицины катастроф и детских реаниматологов из Екатеринбурга в Краснодарский край. «После консультации, исходя из статуса пациента, будет принято решение о возможной транспортировке в Екатеринбург или в Москву», — подытожили там.

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Семилетняя Маша Хрусталева из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления в Черном море. Врачи Краснодарского края не могут вернуть девочку к жизни, из-за чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы. Информация об этом появилась в социальных сетях. «По поручению Евгения Куйвашева Машу Хрусталеву эвакуируют из Лазаревского в Москву — ближайший город, где есть необходимые специалисты. Губернатор попросил министра здравоохранения Андрея Карлова лично курировать вопрос», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Девочка находится в коме. В настоящее время идут переговоры о специальном реанимационном борте из Москвы в Краснодарский край. Маше Хрусталевой подготовили место в одной из лучших больниц России. В министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что сейчас готовится вылет специалистов медицины катастроф и детских реаниматологов из Екатеринбурга в Краснодарский край. «После консультации, исходя из статуса пациента, будет принято решение о возможной транспортировке в Екатеринбург или в Москву», — подытожили там.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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