Куйвашев поручил эвакуировать девочку, отравившуюся в Черном море, в Москву

22 августа 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Губернатор Свердловской области поручил эвакуировать семилетнюю Машу Хрусталеву в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семилетняя Маша Хрусталева из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления в Черном море. Врачи Краснодарского края не могут вернуть девочку к жизни, из-за чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы. Информация об этом появилась в социальных сетях. «По поручению Евгения Куйвашева Машу Хрусталеву эвакуируют из Лазаревского в Москву — ближайший город, где есть необходимые специалисты. Губернатор попросил министра здравоохранения Андрея Карлова лично курировать вопрос», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Девочка находится в коме. В настоящее время идут переговоры о специальном реанимационном борте из Москвы в Краснодарский край. Маше Хрусталевой подготовили место в одной из лучших больниц России. В министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что сейчас готовится вылет специалистов медицины катастроф и детских реаниматологов из Екатеринбурга в Краснодарский край. «После консультации, исходя из статуса пациента, будет принято решение о возможной транспортировке в Екатеринбург или в Москву», — подытожили там.

Семилетняя Маша Хрусталева из Екатеринбурга оказалась при смерти из-за отравления в Черном море. Врачи Краснодарского края не могут вернуть девочку к жизни, из-за чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы. Информация об этом появилась в социальных сетях. «По поручению Евгения Куйвашева Машу Хрусталеву эвакуируют из Лазаревского в Москву — ближайший город, где есть необходимые специалисты. Губернатор попросил министра здравоохранения Андрея Карлова лично курировать вопрос», — пишет telegram-канал «Не для протокола». Девочка находится в коме. В настоящее время идут переговоры о специальном реанимационном борте из Москвы в Краснодарский край. Маше Хрусталевой подготовили место в одной из лучших больниц России. В министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что сейчас готовится вылет специалистов медицины катастроф и детских реаниматологов из Екатеринбурга в Краснодарский край. «После консультации, исходя из статуса пациента, будет принято решение о возможной транспортировке в Екатеринбург или в Москву», — подытожили там.