ВСУ атаковали Подмосковье и Ростов: главное к вечеру 21 августа

21 августа 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

ВС РФ вытесняют украинских военных с окраин Купянска Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Московской области были сбиты два украинских беспилотника. Первый упал в Одинцовском районе, а второй в Истринском. В Ростове-на-Дону также произошли взрывы. Они были связаны с работой противовоздушной обороны. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 августа. В Московской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Одинцовским районом украинский беспилотник самолетного типа. После этого был сбит второй беспилотник в Истринском районе. В Ростове-на-Дону также гремели взрывы в ходе работы ПВО.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что информация о том, что Работино перешло под контроль Вооруженных сил Украины, не соответствует действительности. Он утверждает, что российские войска в Работино «перемалывают» резервы ВСУ и готовятся к контрнаступлению.

Офицер сил специальных операций ВСУ Алексей обвинил украинских командиров в провале контрнаступления, указывая на отсутствие жестких приказов. Он отметил, что отсутствие мгновенных решений привело к потере 15 человек за четыре дня. Задержка командиров во время операции дало российским силам возможность заминировать окопы. В результате неудачного наступления, отряд ВСУ вынужден был отступить.

Глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что вооруженные силы РФ активно ведут боевые действия возле села Синьковка под Купянском, и украинские подразделения уже покинули поселок. Он также отметил, что российские военнослужащие успешно разбивают противника на подступах к Купянску.

Минобороны РФ сообщило, что БПЛА был сбит над Белгородской областью с помощью системы противовоздушной обороны. Министерство отметило, что БПЛА был самолетного типа.

На аэродроме «Шайковка» в Калужской области произошла попытка атаки со стороны ВСУ. Гражданский коптер, переоборудованный вооружением и усиленной батареей, упал на территорию аэродрома. БПЛА был обнаружен и успешно сбит.

Системы дистанционного минирования «Земледелие» замедляют контрнаступление ВСУ. Российская армия использует эти системы, чтобы насытить поле минами в радиусе от пяти до 15 километров, что создает угрозу для украинских вооруженных сил, подвергая их риску удара от российских вертолетов, артиллерии и дронов.

За последние сутки российские военные нанесли значительные потери украинским вооруженным силам, уничтожив вражескую технику. На купянском направлении группировка войск «Западная» при поддержке артиллерии и авиации уничтожила пять боевых бронированных машин, два автомобиля и артиллерийскую систему М777, известную как «Три топора», передает Пятый канал.

В Московской области были сбиты два украинских беспилотника. Первый упал в Одинцовском районе, а второй в Истринском. В Ростове-на-Дону также произошли взрывы. Они были связаны с работой противовоздушной обороны. URA.RU приводит главные новости к вечеру 21 августа.