21 августа 2023

В курганских школах детей будут учить работать с беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, оператор бпла
Школьников научать управлять БПЛА и противодействовать вражеским беспилотникам Фото:

В школах Курганской области старшеклассникам будут преподавать методы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противников в рамках школьной программы начальной военной подготовки (НВП). Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте образования и науки Курганской области.

«Школьники будут проходить теорию и практику. Также будут организованы урочные и внеурочные занятия, в которых примут участие все ученики старших классов», — сообщили в департаменте образования и науки региона.

С 2022—2023 годах в школах Курганской области проводились занятия по начальной военной подготовке только для 10-х классов. На практических занятиях ученики отрабатывали приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия, изучали систему устройства автомата на макете АК-74, учились использовать противогаз и общевойсковой защитный комплект. В некоторых образовательных организациях преподается дополнительная программа по начальной военной подготовке, рассчитанная на юношей 16-17 лет.

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В школах Курганской области старшеклассникам будут преподавать методы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противников в рамках школьной программы начальной военной подготовки (НВП). Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте образования и науки Курганской области. «Школьники будут проходить теорию и практику. Также будут организованы урочные и внеурочные занятия, в которых примут участие все ученики старших классов», — сообщили в департаменте образования и науки региона. С 2022—2023 годах в школах Курганской области проводились занятия по начальной военной подготовке только для 10-х классов. На практических занятиях ученики отрабатывали приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия, изучали систему устройства автомата на макете АК-74, учились использовать противогаз и общевойсковой защитный комплект. В некоторых образовательных организациях преподается дополнительная программа по начальной военной подготовке, рассчитанная на юношей 16-17 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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