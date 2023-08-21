В курганских школах детей будут учить работать с беспилотниками

22 августа 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Школьников научать управлять БПЛА и противодействовать вражеским беспилотникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школах Курганской области старшеклассникам будут преподавать методы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противников в рамках школьной программы начальной военной подготовки (НВП). Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте образования и науки Курганской области. «Школьники будут проходить теорию и практику. Также будут организованы урочные и внеурочные занятия, в которых примут участие все ученики старших классов», — сообщили в департаменте образования и науки региона. С 2022—2023 годах в школах Курганской области проводились занятия по начальной военной подготовке только для 10-х классов. На практических занятиях ученики отрабатывали приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия, изучали систему устройства автомата на макете АК-74, учились использовать противогаз и общевойсковой защитный комплект. В некоторых образовательных организациях преподается дополнительная программа по начальной военной подготовке, рассчитанная на юношей 16-17 лет.

В школах Курганской области старшеклассникам будут преподавать методы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противников в рамках школьной программы начальной военной подготовки (НВП). Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте образования и науки Курганской области. «Школьники будут проходить теорию и практику. Также будут организованы урочные и внеурочные занятия, в которых примут участие все ученики старших классов», — сообщили в департаменте образования и науки региона. С 2022—2023 годах в школах Курганской области проводились занятия по начальной военной подготовке только для 10-х классов. На практических занятиях ученики отрабатывали приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия, изучали систему устройства автомата на макете АК-74, учились использовать противогаз и общевойсковой защитный комплект. В некоторых образовательных организациях преподается дополнительная программа по начальной военной подготовке, рассчитанная на юношей 16-17 лет.