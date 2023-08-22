В Копейске неопытный водитель сбил подростка на велосипеде. Фото

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Поездка Котовой Натальи, исполняющей обязанности главы города, по рынкам и микрорайонам Курчатовского района. Челябинск, пешеходный переход, велосипедист
Велосипедист выскочил на дорогу внезапно Фото:

В Копейске (Челябинская область) 19-летний водитель на отечественном автомобиле сбил 14-летнего велосипедиста. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

«21 августа около 14:20 в районе водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем „Лада 211440“, двигаясь по частному жилому сектору, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. ДТП произошло в частном секторе на улице Гончарова в поселке Кадровик», — сообщили в ГИБДД.

Подросток внезапно выехал на дорогу из-за забора частного дома, и начинающий водитель «Лады», только недавно получивший права, не успел среагировать. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

И велосипедист, и оба транспортных средства получили повреждения
И велосипедист, и оба транспортных средства получили повреждения
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) 19-летний водитель на отечественном автомобиле сбил 14-летнего велосипедиста. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД. «21 августа около 14:20 в районе водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем „Лада 211440“, двигаясь по частному жилому сектору, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. ДТП произошло в частном секторе на улице Гончарова в поселке Кадровик», — сообщили в ГИБДД. Подросток внезапно выехал на дорогу из-за забора частного дома, и начинающий водитель «Лады», только недавно получивший права, не успел среагировать. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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