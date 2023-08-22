В Копейске (Челябинская область) 19-летний водитель на отечественном автомобиле сбил 14-летнего велосипедиста. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.
«21 августа около 14:20 в районе водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем „Лада 211440“, двигаясь по частному жилому сектору, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. ДТП произошло в частном секторе на улице Гончарова в поселке Кадровик», — сообщили в ГИБДД.
Подросток внезапно выехал на дорогу из-за забора частного дома, и начинающий водитель «Лады», только недавно получивший права, не успел среагировать. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.
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