Суровикин освобожден от должности командующего ВКС России

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Сергей Суровикин продолжит работу в Минобороны РФ Фото:

Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщает РБК в своем telegram-канале.

«Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — передает РБК со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ. URA.RU добавили, что экс-командующий останется в составе министерства обороны. Суровикин уже служил в аналогичном статусе в 2012 году, когда руководил рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции.

Ранее после неудачной попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, появились слухи о пропаже Суровикина. Некоторыми источниками распространялась информация о его нахождении в московском СИЗО «Лефортово», но эта информация была опровергнута его сослуживцами и общественниками. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что генерал находится в отпуске. Официальная информация о местонахождении генерала отсутствовала.

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Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщает РБК в своем telegram-канале. «Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — передает РБК со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ. URA.RU добавили, что экс-командующий останется в составе министерства обороны. Суровикин уже служил в аналогичном статусе в 2012 году, когда руководил рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции. Ранее после неудачной попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, появились слухи о пропаже Суровикина. Некоторыми источниками распространялась информация о его нахождении в московском СИЗО «Лефортово», но эта информация была опровергнута его сослуживцами и общественниками. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что генерал находится в отпуске. Официальная информация о местонахождении генерала отсутствовала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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