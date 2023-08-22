Суровикин освобожден от должности командующего ВКС России

Бывший командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщает РБК в своем telegram-канале.
«Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — передает РБК со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ. URA.RU добавили, что экс-командующий останется в составе министерства обороны. Суровикин уже служил в аналогичном статусе в 2012 году, когда руководил рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции.
Ранее после неудачной попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, появились слухи о пропаже Суровикина. Некоторыми источниками распространялась информация о его нахождении в московском СИЗО «Лефортово», но эта информация была опровергнута его сослуживцами и общественниками. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что генерал находится в отпуске. Официальная информация о местонахождении генерала отсутствовала.
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