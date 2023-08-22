Генерал Липовой объяснил новый статус Суровикина

Генерал Липовой: судьбу Суровикина решает президент

22 августа 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Статус Сергея Суровикина не предполагает отдыха, он продолжает работать Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Экс-командующий Объединенной группировкой войск, генерал армии Сергей Суровикин находится в распоряжении Минобороны РФ, пока с администрацией президента согласовывают его новую должность и место службы. Об этом URA.RU рассказал председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. «Это привычная практика, когда любого офицера, в том числе генерала, оставляют в распоряжение Минобороны РФ. С военными такого высокого ранга требуется дополнительное согласование с администрацией президента. Сейчас этот процесс идет, и в ближайшее время мы сможем увидеть дальнейшее его назначение и направление на новое место работы. Какие-то нефункциональные вопросы остались. Это не значит, что Суровикин сидит на даче, на рыбалке. Он приходит на работу, перечень обязанностей для него определен, и он этим просто занимается», — сказал Сергей Липовой. Он отметил, что военный может находиться в распоряжении Министерства обороны неограниченное время. «Могут сразу назначить новую должность, могут ввести в распоряжение с дальнейшим согласованием. Нашим законам не ограничено, сколько этот процесс может длиться. Поэтому он может находиться месяц или год. Как сочтет нужным министр обороны, как будет все согласовано», — объяснил генерал-майор. В СМИ появилась информация, что Сергей Суровикин освобожден от должности командующего воздушно-космическими силами. При этом генерал остается в распоряжении Министерства обороны. Суровикин уже служил в таком же статусе (в 2012 году), когда руководил рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции. Тогда он создал кадровый корпус новой структуры и вошел в рейтинг «Самых авторитетных людей России» 2012 года по версии ВЦИОМ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-командующий Объединенной группировкой войск, генерал армии Сергей Суровикин находится в распоряжении Минобороны РФ, пока с администрацией президента согласовывают его новую должность и место службы. Об этом URA.RU рассказал председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой. «Это привычная практика, когда любого офицера, в том числе генерала, оставляют в распоряжение Минобороны РФ. С военными такого высокого ранга требуется дополнительное согласование с администрацией президента. Сейчас этот процесс идет, и в ближайшее время мы сможем увидеть дальнейшее его назначение и направление на новое место работы. Какие-то нефункциональные вопросы остались. Это не значит, что Суровикин сидит на даче, на рыбалке. Он приходит на работу, перечень обязанностей для него определен, и он этим просто занимается», — сказал Сергей Липовой. Он отметил, что военный может находиться в распоряжении Министерства обороны неограниченное время. «Могут сразу назначить новую должность, могут ввести в распоряжение с дальнейшим согласованием. Нашим законам не ограничено, сколько этот процесс может длиться. Поэтому он может находиться месяц или год. Как сочтет нужным министр обороны, как будет все согласовано», — объяснил генерал-майор. В СМИ появилась информация, что Сергей Суровикин освобожден от должности командующего воздушно-космическими силами. При этом генерал остается в распоряжении Министерства обороны. Суровикин уже служил в таком же статусе (в 2012 году), когда руководил рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции. Тогда он создал кадровый корпус новой структуры и вошел в рейтинг «Самых авторитетных людей России» 2012 года по версии ВЦИОМ.