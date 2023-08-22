Буданов пообещал новые удары по Крыму

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Киев должен проводить мероприятия с «движением сопротивления», заявил Кирилл Буданов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев совершит новую попытку удара по Республике Крым в ближайшие дни. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», — сказал Буданов в видео, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, киевский режим хочет уничтожать на полуострове все российское.

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Крым. В начале августа очевидцы заявили об ударах в городе Балаклава. Жители отметили, что взрывы были слышны рядом с Севастополем.

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Киев совершит новую попытку удара по Республике Крым в ближайшие дни. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», — сказал Буданов в видео, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, киевский режим хочет уничтожать на полуострове все российское. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Крым. В начале августа очевидцы заявили об ударах в городе Балаклава. Жители отметили, что взрывы были слышны рядом с Севастополем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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