Буданов пообещал новые удары по Крыму

Киев должен проводить мероприятия с «движением сопротивления», заявил Кирилл Буданов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев совершит новую попытку удара по Республике Крым в ближайшие дни. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», — сказал Буданов в видео, опубликованном в его telegram-канале. По его словам, киевский режим хочет уничтожать на полуострове все российское.
Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Крым. В начале августа очевидцы заявили об ударах в городе Балаклава. Жители отметили, что взрывы были слышны рядом с Севастополем.
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