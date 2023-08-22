В минэкологии заявили, что рыжий дым ЧМК унесло от Челябинска ветром

Минкологии: оценка вреда для Челябинска от рыжего выброса ЧМК уточняется
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В воздухе Челябинска не нашли превышения вредных веществ Фото:
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Проблемы экологии в Челябинске

В министерстве экологии Челябинской области заявили, что оранжевый дым, появившийся над ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) 22 августа рассеялся ветром. При этом, как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, оседание его на жилых домах маловероятно.

«Ветровой перенос примесей от источников промплощадки „Мечел“ на зону жилой застройки Металлургического района маловероятен. Оценка экологического вреда, нанесенного окружающей среде в пределах предприятия, уточняется руководством компании», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона.

В министерстве отметили, что в настоящее время превышений по показателям вредных примесей в воздухе не наблюдается. Специалисты дополнительно берут пробы с места ЧП для изучения.

Оранжевый дым над ЧМК поднялся с утра 22 августа. Жители Металлургического района стали жаловаться на неприятный запах. На предприятии сообщили, что причиной дыма стала нештатная ситуация, произошедшая на одной из доменных печей.

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В министерстве экологии Челябинской области заявили, что оранжевый дым, появившийся над ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) 22 августа рассеялся ветром. При этом, как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, оседание его на жилых домах маловероятно. «Ветровой перенос примесей от источников промплощадки „Мечел“ на зону жилой застройки Металлургического района маловероятен. Оценка экологического вреда, нанесенного окружающей среде в пределах предприятия, уточняется руководством компании», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. В министерстве отметили, что в настоящее время превышений по показателям вредных примесей в воздухе не наблюдается. Специалисты дополнительно берут пробы с места ЧП для изучения. Оранжевый дым над ЧМК поднялся с утра 22 августа. Жители Металлургического района стали жаловаться на неприятный запах. На предприятии сообщили, что причиной дыма стала нештатная ситуация, произошедшая на одной из доменных печей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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