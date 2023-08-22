В минэкологии заявили, что рыжий дым ЧМК унесло от Челябинска ветром

Минкологии: оценка вреда для Челябинска от рыжего выброса ЧМК уточняется

22 августа 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

В воздухе Челябинска не нашли превышения вредных веществ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске В министерстве экологии Челябинской области заявили, что оранжевый дым, появившийся над ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) 22 августа рассеялся ветром. При этом, как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, оседание его на жилых домах маловероятно. «Ветровой перенос примесей от источников промплощадки „Мечел“ на зону жилой застройки Металлургического района маловероятен. Оценка экологического вреда, нанесенного окружающей среде в пределах предприятия, уточняется руководством компании», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. В министерстве отметили, что в настоящее время превышений по показателям вредных примесей в воздухе не наблюдается. Специалисты дополнительно берут пробы с места ЧП для изучения. Оранжевый дым над ЧМК поднялся с утра 22 августа. Жители Металлургического района стали жаловаться на неприятный запах. На предприятии сообщили, что причиной дыма стала нештатная ситуация, произошедшая на одной из доменных печей.

В министерстве экологии Челябинской области заявили, что оранжевый дым, появившийся над ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) 22 августа рассеялся ветром. При этом, как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, оседание его на жилых домах маловероятно. «Ветровой перенос примесей от источников промплощадки „Мечел“ на зону жилой застройки Металлургического района маловероятен. Оценка экологического вреда, нанесенного окружающей среде в пределах предприятия, уточняется руководством компании», — сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии региона. В министерстве отметили, что в настоящее время превышений по показателям вредных примесей в воздухе не наблюдается. Специалисты дополнительно берут пробы с места ЧП для изучения. Оранжевый дым над ЧМК поднялся с утра 22 августа. Жители Металлургического района стали жаловаться на неприятный запах. На предприятии сообщили, что причиной дыма стала нештатная ситуация, произошедшая на одной из доменных печей.