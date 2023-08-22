Япония, США и Канада проводят учения возле Курил

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Япония, США и Канада усовершенствуют сотрудничество во время морских учений Фото:

В период с 21 по 28 августа японские, американские и канадские военнослужащие проводят совместные учения с участием боевых кораблей в обширном районе рядом с восточным побережьем Курильских островов. Об этом рассказали в Минобороны Японии.

«Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее Курильских островов», — сообщается в документе на сайте Минобороны. Там добавили, что главная цель этих учений — усовершенствование тактических возможностей Японии и укрепление сотрудничества с США и Канадой.

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В период с 21 по 28 августа японские, американские и канадские военнослужащие проводят совместные учения с участием боевых кораблей в обширном районе рядом с восточным побережьем Курильских островов. Об этом рассказали в Минобороны Японии. «Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее Курильских островов», — сообщается в документе на сайте Минобороны. Там добавили, что главная цель этих учений — усовершенствование тактических возможностей Японии и укрепление сотрудничества с США и Канадой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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