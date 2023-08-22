Япония, США и Канада проводят учения возле Курил

Япония, США и Канада усовершенствуют сотрудничество во время морских ученийФото: miliman/pickupimage.com
В период с 21 по 28 августа японские, американские и канадские военнослужащие проводят совместные учения с участием боевых кораблей в обширном районе рядом с восточным побережьем Курильских островов. Об этом рассказали в Минобороны Японии.
«Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее Курильских островов», — сообщается в документе на сайте Минобороны. Там добавили, что главная цель этих учений — усовершенствование тактических возможностей Японии и укрепление сотрудничества с США и Канадой.
В период с 21 по 28 августа японские, американские и канадские военнослужащие проводят совместные учения с участием боевых кораблей в обширном районе рядом с восточным побережьем Курильских островов. Об этом рассказали в Минобороны Японии. «Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее Курильских островов», — сообщается в документе на сайте Минобороны. Там добавили, что главная цель этих учений — усовершенствование тактических возможностей Японии и укрепление сотрудничества с США и Канадой.