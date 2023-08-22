В Екатеринбурге задержали два ночных рейса в Красноярск и Барнаул. Скрин

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, airbus a320neo, аирбас
Из Екатеринбурга задержали рейсы в Красноярск и Барнаул Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет ночных рейсов в Красноярск и Барнаул. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс U6-246 самолета Ural Airlines должен был отправиться из Екатеринбурга в Красноярск 23 августа в 00:25 часов, вылет воздушного судна задержан до 01:15 часов по местному времени. Вылет самолета авиакомпании Red Wings (рейс WZ-1075) был назначен на 23 августа в 02:45 часов, но и его перенесли на 03:25 часов», — следует из онлайн-табло аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу Кольцово. На момент публикации комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что более сотни туристов не смогли вылететь из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры ждали рейсы более трех суток. В авиакомпании Red Wings объяснили, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, дабы перевезти туристов.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет ночных рейсов в Красноярск и Барнаул. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Рейс U6-246 самолета Ural Airlines должен был отправиться из Екатеринбурга в Красноярск 23 августа в 00:25 часов, вылет воздушного судна задержан до 01:15 часов по местному времени. Вылет самолета авиакомпании Red Wings (рейс WZ-1075) был назначен на 23 августа в 02:45 часов, но и его перенесли на 03:25 часов», — следует из онлайн-табло аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу Кольцово. На момент публикации комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что более сотни туристов не смогли вылететь из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры ждали рейсы более трех суток. В авиакомпании Red Wings объяснили, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, дабы перевезти туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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