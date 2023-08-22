В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет ночных рейсов в Красноярск и Барнаул. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Рейс U6-246 самолета Ural Airlines должен был отправиться из Екатеринбурга в Красноярск 23 августа в 00:25 часов, вылет воздушного судна задержан до 01:15 часов по местному времени. Вылет самолета авиакомпании Red Wings (рейс WZ-1075) был назначен на 23 августа в 02:45 часов, но и его перенесли на 03:25 часов», — следует из онлайн-табло аэропорта.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу Кольцово. На момент публикации комментарий получить не удалось.
Ранее URA.RU писало, что более сотни туристов не смогли вылететь из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры ждали рейсы более трех суток. В авиакомпании Red Wings объяснили, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, дабы перевезти туристов.
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