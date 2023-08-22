В главный свердловский военкомат кинули коктейлем Молотова

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Выставка "Концерт для кисти и банки с краской" в "Свитере". Екатеринбург, коктейль молотова
В военкомат Свердловской области кинули коктейлем Молотова Фото:

В Екатеринбурге неизвестные якобы попытались поджечь военкомат Свердловской области на проспекте Ленина, 6Б. Об этом URA.RU рассказал источник.

«В военный комиссариат кинули коктейлем Молотова. На место происшествия сразу же приехали сотрудники полиции. Это произошло в районе 20:00 часов», — поделился собеседник.

Дозвониться до представителя военкомата к моменту публикации не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД полковнику Валерию Горелых. Он пообещал проверить информацию.

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В Екатеринбурге неизвестные якобы попытались поджечь военкомат Свердловской области на проспекте Ленина, 6Б. Об этом URA.RU рассказал источник. «В военный комиссариат кинули коктейлем Молотова. На место происшествия сразу же приехали сотрудники полиции. Это произошло в районе 20:00 часов», — поделился собеседник. Дозвониться до представителя военкомата к моменту публикации не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД полковнику Валерию Горелых. Он пообещал проверить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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