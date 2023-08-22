В главный свердловский военкомат кинули коктейлем Молотова

В военкомат Свердловской области кинули коктейлем Молотова
В Екатеринбурге неизвестные якобы попытались поджечь военкомат Свердловской области на проспекте Ленина, 6Б. Об этом URA.RU рассказал источник.
«В военный комиссариат кинули коктейлем Молотова. На место происшествия сразу же приехали сотрудники полиции. Это произошло в районе 20:00 часов», — поделился собеседник.
Дозвониться до представителя военкомата к моменту публикации не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД полковнику Валерию Горелых. Он пообещал проверить информацию.
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