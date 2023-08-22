Путин выразил готовность вернуться к зерновой сделке

Россия готова заместить поставки зерна с Украины, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Россия готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия готова вернуться к зерновой сделке», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что в настоящее время идут переговоры о бесплатной поставке российского зерна шести африканским странам. Россия готова заменить партии украинского зерна на коммерческой или безвозмездной основе, особенно учитывая ожидаемые отличные урожаи в этом году, заключил президент России.
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