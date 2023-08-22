Путин выразил готовность вернуться к зерновой сделке

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Россия готова заместить поставки зерна с Украины, заявил Владимир Путин Фото:
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Россия готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия готова вернуться к зерновой сделке», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что в настоящее время идут переговоры о бесплатной поставке российского зерна шести африканским странам. Россия готова заменить партии украинского зерна на коммерческой или безвозмездной основе, особенно учитывая ожидаемые отличные урожаи в этом году, заключил президент России.

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Россия готова возобновить зерновую сделку при выполнении всех обязательств перед Москвой. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Россия готова вернуться к зерновой сделке», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что в настоящее время идут переговоры о бесплатной поставке российского зерна шести африканским странам. Россия готова заменить партии украинского зерна на коммерческой или безвозмездной основе, особенно учитывая ожидаемые отличные урожаи в этом году, заключил президент России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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