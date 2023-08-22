112: в Москве-реке нашли тело вероятного участника экскурсии по коллектору 22 августа 2023 в 23:49 Размер текста - 17 + Тело нашли в Москве-реке возле парка «Зарядье» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе Спасатели достали тело мужчину из Москвы-реки возле парка «Зарадье». На данный момент выясняется был ли он участником экскурсионный группы по коллектору, сообщили в соцсети. «Только что в Москве-реке около парка Зарядье было обнаружено тело мужчины. Труп подняли на берег», — сообщили в telegram-канале 112. Сейчас идет проверка, был ли мужчина участником группы по подземным коллекторам, которая погибла из-за ливня. Спасатели достали тело мужчину из Москвы-реки возле парка «Зарадье». На данный момент выясняется был ли он участником экскурсионный группы по коллектору, сообщили в соцсети. «Только что в Москве-реке около парка Зарядье было обнаружено тело мужчины. Труп подняли на берег», — сообщили в telegram-канале 112. Сейчас идет проверка, был ли мужчина участником группы по подземным коллекторам, которая погибла из-за ливня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям