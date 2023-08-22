22 августа 2023

112: в Москве-реке нашли тело вероятного участника экскурсии по коллектору

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Зимняя Москва, город москва, вечер, парк зарядье, парящий мост
Тело нашли в Москве-реке возле парка «Зарядье» Фото:
новость из сюжета
Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Спасатели достали тело мужчину из Москвы-реки возле парка «Зарадье». На данный момент выясняется был ли он участником экскурсионный группы по коллектору, сообщили в соцсети.

«Только что в Москве-реке около парка Зарядье было обнаружено тело мужчины. Труп подняли на берег», — сообщили в telegram-канале 112. Сейчас идет проверка, был ли мужчина участником группы по подземным коллекторам, которая погибла из-за ливня.

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Спасатели достали тело мужчину из Москвы-реки возле парка «Зарадье». На данный момент выясняется был ли он участником экскурсионный группы по коллектору, сообщили в соцсети. «Только что в Москве-реке около парка Зарядье было обнаружено тело мужчины. Труп подняли на берег», — сообщили в telegram-канале 112. Сейчас идет проверка, был ли мужчина участником группы по подземным коллекторам, которая погибла из-за ливня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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