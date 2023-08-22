В Екатеринбурге водитель Daewoo Matiz сбил мужчину на велосипеде, который ехал на большой скорости. Очевидец предполагает, что после ДТП у потерпевшего сотрясение мозга и перелом ключицы.
«Велосипедист на высокой скорости ехал на зеленый сигнал светофора. Водитель Daewoo Matiz не заметил его. Результат, как минимум сотрясение мозга и сломанная ключица», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Авария произошла вечером 22 августа на перекрестке улиц Волгоградская — Ясная. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент обращения там сообщали, что информация о ДТП не поступала.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.