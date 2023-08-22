22 августа 2023

Екатеринбуржец на иномарке сбил велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
Авария произошла вечером 22 августа на перекрестке улиц Волгоградская — Ясная (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель Daewoo Matiz сбил мужчину на велосипеде, который ехал на большой скорости. Очевидец предполагает, что после ДТП у потерпевшего сотрясение мозга и перелом ключицы.

«Велосипедист на высокой скорости ехал на зеленый сигнал светофора. Водитель Daewoo Matiz не заметил его. Результат, как минимум сотрясение мозга и сломанная ключица», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Авария произошла вечером 22 августа на перекрестке улиц Волгоградская — Ясная. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент обращения там сообщали, что информация о ДТП не поступала.

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В Екатеринбурге водитель Daewoo Matiz сбил мужчину на велосипеде, который ехал на большой скорости. Очевидец предполагает, что после ДТП у потерпевшего сотрясение мозга и перелом ключицы. «Велосипедист на высокой скорости ехал на зеленый сигнал светофора. Водитель Daewoo Matiz не заметил его. Результат, как минимум сотрясение мозга и сломанная ключица», — сообщил очевидец в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Авария произошла вечером 22 августа на перекрестке улиц Волгоградская — Ясная. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент обращения там сообщали, что информация о ДТП не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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