23 августа 2023

Крупный застройщик возведет в центре Кургана высотки

Бизнесмен Соснин займется комплексной застройкой в центре Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка. Нижневартовск , кран, высотка, многоэтажный дом, строительство дома, строящееся здание, дом
Компания бизнесмена Соснина займется высотной застройкой в центре Кургана (архивное фото) Фото:

Компания «Специализированный застройщик „ДСК“», владельцем которой является крупный бизнесмен Евгений Соснин, выиграла торги на право высотной застройки в центре Кургана. Земельный участок площадью более 13 тысяч квадратов обошелся предпринимателю в 35 миллионов рублей. Информация о победителе аукциона размещена на сайте «ГИС Торги».

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. <…> Сведения о победителе (единственном участнике). ООО «Специализированный застройщик «Домостроительная компания». Предложенная цена: 35 087 100 рублей», — говорится на сайте торгов. До этого пять аукционов признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана год назад выставили на продажу место, где хотели сделать парк с танками. В 2017 году с такой идеей выступил бывший глава Кургана Андрей Потапов. Земельный участок в районе улиц Кремлева, Победы, Свердлова и Невежина изначально оценили в 60,5 млн рублей. Позже мэрия снизила стоимость территории почти в два раза.

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Компания «Специализированный застройщик „ДСК“», владельцем которой является крупный бизнесмен Евгений Соснин, выиграла торги на право высотной застройки в центре Кургана. Земельный участок площадью более 13 тысяч квадратов обошелся предпринимателю в 35 миллионов рублей. Информация о победителе аукциона размещена на сайте «ГИС Торги». «Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. <…> Сведения о победителе (единственном участнике). ООО «Специализированный застройщик «Домостроительная компания». Предложенная цена: 35 087 100 рублей», — говорится на сайте торгов. До этого пять аукционов признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана год назад выставили на продажу место, где хотели сделать парк с танками. В 2017 году с такой идеей выступил бывший глава Кургана Андрей Потапов. Земельный участок в районе улиц Кремлева, Победы, Свердлова и Невежина изначально оценили в 60,5 млн рублей. Позже мэрия снизила стоимость территории почти в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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