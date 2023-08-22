Из тюменской гимназии массово уволились учителя

23 августа 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Из гимназии в летний период уволились 12 учителей по разным причинам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени из гимназии №83 уволились больше 10 педагогов. Об этом сообщили в группе «Мамочки Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Информацию об увольнении учителей URA.RU подтвердили в департаменте образования города. «Учимся в гимназии №83. Сегодня узнала, что уволились сразу 16 педагогов предметников. Никто не в курсе, что там происходит?», — задается вопросом тюменка Олеся. В департаменте образования Тюмени агентству URA.RU сообщили, что из гимназии в летний период уволились 12 учителей по разным причинам. Однако к началу нового учебного года педагогический состав полностью укомплектован. Поэтому оснований для проверки директора гимназии нет. «В частности, в летний период в разное время сменить место работы по личным обстоятельствам решили 12 учителей. Один из них ушел на заслуженную пенсию. Еще три человека в связи с личными обстоятельствами переехали в другие города (Москва, Ейск и Омск). Один преподаватель решил перевестись на работу в гимназию № 4 по причине приобретения квартиры в этом районе. Перевод пяти педагогов на работу в школы № 56 и № 95 произошел по этой же причине. Еще один человек принял решение найти работу ближе к дому. Один из учителей решил сменить место работы и продолжить деятельность только в качестве профессионального тренера», — добавили в пресс-службе департамента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени из гимназии №83 уволились больше 10 педагогов. Об этом сообщили в группе «Мамочки Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Информацию об увольнении учителей URA.RU подтвердили в департаменте образования города. «Учимся в гимназии №83. Сегодня узнала, что уволились сразу 16 педагогов предметников. Никто не в курсе, что там происходит?», — задается вопросом тюменка Олеся. В департаменте образования Тюмени агентству URA.RU сообщили, что из гимназии в летний период уволились 12 учителей по разным причинам. Однако к началу нового учебного года педагогический состав полностью укомплектован. Поэтому оснований для проверки директора гимназии нет. «В частности, в летний период в разное время сменить место работы по личным обстоятельствам решили 12 учителей. Один из них ушел на заслуженную пенсию. Еще три человека в связи с личными обстоятельствами переехали в другие города (Москва, Ейск и Омск). Один преподаватель решил перевестись на работу в гимназию № 4 по причине приобретения квартиры в этом районе. Перевод пяти педагогов на работу в школы № 56 и № 95 произошел по этой же причине. Еще один человек принял решение найти работу ближе к дому. Один из учителей решил сменить место работы и продолжить деятельность только в качестве профессионального тренера», — добавили в пресс-службе департамента.