Тюменский заключенный пытался заказать наркотики в колонию

23 августа 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Мужчина по телефону договаривался о доставке к месту заключения дозы метадона Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заключенный исправительной колонии №6 в Тюменской области пытался заказать по телефону дозу наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина по телефону договорился о покупке наркотика и его доставке в ФКУ „ИК № 6 УФСИН России по Тюменской области“. Метадон общей массой 0,43 грамма сотрудники колонии обнаружили в ходе досмотра посылки. Он был упакован в три тюбика зубной пасты», — говорится в сообщении. Приговор мужчине постановили без проведения судебного разбирательства. После добавления срока за новое преступление, ему придется провести в колонии строгого режима восемь лет и девять месяцев.

Заключенный исправительной колонии №6 в Тюменской области пытался заказать по телефону дозу наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Мужчина по телефону договорился о покупке наркотика и его доставке в ФКУ „ИК № 6 УФСИН России по Тюменской области“. Метадон общей массой 0,43 грамма сотрудники колонии обнаружили в ходе досмотра посылки. Он был упакован в три тюбика зубной пасты», — говорится в сообщении. Приговор мужчине постановили без проведения судебного разбирательства. После добавления срока за новое преступление, ему придется провести в колонии строгого режима восемь лет и девять месяцев.