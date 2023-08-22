Тюменский заключенный пытался заказать наркотики в колонию

Заключенный исправительной колонии №6 в Тюменской области пытался заказать по телефону дозу наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Мужчина по телефону договорился о покупке наркотика и его доставке в ФКУ „ИК № 6 УФСИН России по Тюменской области“. Метадон общей массой 0,43 грамма сотрудники колонии обнаружили в ходе досмотра посылки. Он был упакован в три тюбика зубной пасты», — говорится в сообщении.
Приговор мужчине постановили без проведения судебного разбирательства. После добавления срока за новое преступление, ему придется провести в колонии строгого режима восемь лет и девять месяцев.
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