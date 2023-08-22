Очевидец рассказал о расистских выкриках в драке, где убили студента УрФУ

Очевидец: екатеринбурженка выкрикивала расистские оскорбления в драке, где убили студента Габона

23 августа 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Франсуа Нджелассили был аспирантом УрФУ на экономическом направлении Фото: Московец Илья © URA.RU В смертельной драке с убийством студента УрФУ Франсуа Нджелассили звучали расистские оскорбления. Якобы они принадлежали девушке, которая была одной из участниц конфликта и из-за которой, по одной из версий, этот конфликт начался. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев трагедии. «Когда начался замес, она больше всех вые…сь (выделывалась — прим.ред.). Прыгала вокруг дерущихся и кричала оскорбления в адрес темнокожего парня», — рассказал собеседник агентства. Редакция не цитирует эти высказывания, потому что они носили расистский характер. По словам свидетеля, драка протекала не так, как описывал ее обвиняемый. Молодой человек настаивал, что во время побоища он потерял сознание, а когда очнулся, на нем сидел Нджелассили и наносил удары. Поэтому он якобы был вынужден обороняться. «Сначала темнокожий парень дрался с другом обвиняемого один на один. Потом в драку влетел второй, ударил студента ножом, и оба приятеля убежали. Сначала никто и не понял толком, что произошло, думали, что иностранца просто вырубило», — продолжает очевидец. По его словам, девушка, из-за которой, предположительно, и случился конфликт, не покинула место преступления. Она бегала вокруг, кричала, звала на помощь и просила вызвать скорую. Аспирант УрФУ — гражданин Габона Франсуа Нджелассили — был убит в Екатеринбурге возле кафе «Бургер Кинг». По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них — обвиняемый в убийстве — заявлял, что оборонялся от агрессивного темнокожего человека. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки. Более полная информация о происшествии собрана в отдельном сюжете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В смертельной драке с убийством студента УрФУ Франсуа Нджелассили звучали расистские оскорбления. Якобы они принадлежали девушке, которая была одной из участниц конфликта и из-за которой, по одной из версий, этот конфликт начался. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев трагедии. «Когда начался замес, она больше всех вые…сь (выделывалась — прим.ред.). Прыгала вокруг дерущихся и кричала оскорбления в адрес темнокожего парня», — рассказал собеседник агентства. Редакция не цитирует эти высказывания, потому что они носили расистский характер. По словам свидетеля, драка протекала не так, как описывал ее обвиняемый. Молодой человек настаивал, что во время побоища он потерял сознание, а когда очнулся, на нем сидел Нджелассили и наносил удары. Поэтому он якобы был вынужден обороняться. «Сначала темнокожий парень дрался с другом обвиняемого один на один. Потом в драку влетел второй, ударил студента ножом, и оба приятеля убежали. Сначала никто и не понял толком, что произошло, думали, что иностранца просто вырубило», — продолжает очевидец. По его словам, девушка, из-за которой, предположительно, и случился конфликт, не покинула место преступления. Она бегала вокруг, кричала, звала на помощь и просила вызвать скорую. Аспирант УрФУ — гражданин Габона Франсуа Нджелассили — был убит в Екатеринбурге возле кафе «Бургер Кинг». По одной из версий, конфликт начался из-за девушки, которая находилась в заведении с двумя молодыми людьми. Один из них — обвиняемый в убийстве — заявлял, что оборонялся от агрессивного темнокожего человека. По его словам, в трагедии не было расовой подоплеки. Более полная информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.