Родители подозреваемого в убийстве темнокожего студента УрФУ рассказали свою версию событий. Видео

Родители подозреваемого в убийстве темнокожего студента УрФУ настаивают на версии самообороны

21 августа 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Молодой человек уверяет, что убийство произошло в результате самообороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Родители подозреваемого в убийстве темнокожего студента УрФУ, рассказали свою версию событий. По их убеждению, удар ножом, нанесенный их сыном, был самообороной. Об этом отец и мать заявили перед избранием меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Сын потерял сознание от удара, а когда очнулся, на нем сидел этот Франсуа и был. А так как он и боксер, и футболист, не было выхода из этой ситуации», — рассказал мужчина. Он добавил, что сын пришел на помощь своему товарищу, у которого изначально и случился конфликт с темнокожим студентом. О том, что он произошел на нацистской почве, мужчина отрицает. Он охарактеризовал сына как доброго и отзывчивого человека. «В интернете все защищают негра этого. А наш якобы быдло. Как только можно так? Лучше бы его [убили]?» — в свою очередь сказала мама подозреваемого. Студент УрФУ, гражданин Габона Франсуа Нджелассили был убит возле кафе «Бургер Кинг» в центре Екатеринбурга на глазах у множества свидетелей. Ему нанесли ножевые ранения. Сыщикам удалось по горячим следам задержать подозреваемых. По одной из версий, конфликт случился на расовой почве. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.

Родители подозреваемого в убийстве темнокожего студента УрФУ, рассказали свою версию событий. По их убеждению, удар ножом, нанесенный их сыном, был самообороной. Об этом отец и мать заявили перед избранием меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Сын потерял сознание от удара, а когда очнулся, на нем сидел этот Франсуа и был. А так как он и боксер, и футболист, не было выхода из этой ситуации», — рассказал мужчина. Он добавил, что сын пришел на помощь своему товарищу, у которого изначально и случился конфликт с темнокожим студентом. О том, что он произошел на нацистской почве, мужчина отрицает. Он охарактеризовал сына как доброго и отзывчивого человека. «В интернете все защищают негра этого. А наш якобы быдло. Как только можно так? Лучше бы его [убили]?» — в свою очередь сказала мама подозреваемого. Студент УрФУ, гражданин Габона Франсуа Нджелассили был убит возле кафе «Бургер Кинг» в центре Екатеринбурга на глазах у множества свидетелей. Ему нанесли ножевые ранения. Сыщикам удалось по горячим следам задержать подозреваемых. По одной из версий, конфликт случился на расовой почве. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.