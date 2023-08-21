Родители подозреваемого в убийстве темнокожего студента УрФУ рассказали свою версию событий. Видео

Родители подозреваемого в убийстве темнокожего студента УрФУ настаивают на версии самообороны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек уверяет, что убийство произошло в результате самообороны
Молодой человек уверяет, что убийство произошло в результате самообороны Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

Родители подозреваемого в убийстве темнокожего студента УрФУ, рассказали свою версию событий. По их убеждению, удар ножом, нанесенный их сыном, был самообороной. Об этом отец и мать заявили перед избранием меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Сын потерял сознание от удара, а когда очнулся, на нем сидел этот Франсуа и был. А так как он и боксер, и футболист, не было выхода из этой ситуации», — рассказал мужчина. Он добавил, что сын пришел на помощь своему товарищу, у которого изначально и случился конфликт с темнокожим студентом. О том, что он произошел на нацистской почве, мужчина отрицает. Он охарактеризовал сына как доброго и отзывчивого человека.

«В интернете все защищают негра этого. А наш якобы быдло. Как только можно так? Лучше бы его [убили]?» — в свою очередь сказала мама подозреваемого.

Студент УрФУ, гражданин Габона Франсуа Нджелассили был убит возле кафе «Бургер Кинг» в центре Екатеринбурга на глазах у множества свидетелей. Ему нанесли ножевые ранения. Сыщикам удалось по горячим следам задержать подозреваемых. По одной из версий, конфликт случился на расовой почве. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.

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Родители подозреваемого в убийстве темнокожего студента УрФУ, рассказали свою версию событий. По их убеждению, удар ножом, нанесенный их сыном, был самообороной. Об этом отец и мать заявили перед избранием меры пресечения, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Сын потерял сознание от удара, а когда очнулся, на нем сидел этот Франсуа и был. А так как он и боксер, и футболист, не было выхода из этой ситуации», — рассказал мужчина. Он добавил, что сын пришел на помощь своему товарищу, у которого изначально и случился конфликт с темнокожим студентом. О том, что он произошел на нацистской почве, мужчина отрицает. Он охарактеризовал сына как доброго и отзывчивого человека. «В интернете все защищают негра этого. А наш якобы быдло. Как только можно так? Лучше бы его [убили]?» — в свою очередь сказала мама подозреваемого. Студент УрФУ, гражданин Габона Франсуа Нджелассили был убит возле кафе «Бургер Кинг» в центре Екатеринбурга на глазах у множества свидетелей. Ему нанесли ножевые ранения. Сыщикам удалось по горячим следам задержать подозреваемых. По одной из версий, конфликт случился на расовой почве. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.
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