Под окнами пятиэтажки в Челябинске нашли труп мужчины

Под окнами одной из пятиэтажек в Челябинске обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, травмы, обнаруженные на теле, подтверждают версию о падении с высоты.
«Тело мужчины нашли жители дома. К приезду скорой он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, мужчина упал с высоты», — рассказал источник.
По данным URA.RU происшествие случилось у дома №22 по улице Героя России Молодова. Мужчины выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. На момент смерти ему был 31 год.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 11:12 по Уральскому времени:
«Проводится проверка по факту смерти, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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