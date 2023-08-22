22 августа 2023

Под окнами пятиэтажки в Челябинске нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, парковка запрещена, ограничительная лента
Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже Фото:

Под окнами одной из пятиэтажек в Челябинске обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, травмы, обнаруженные на теле, подтверждают версию о падении с высоты.

«Тело мужчины нашли жители дома. К приезду скорой он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, мужчина упал с высоты», — рассказал источник.

По данным URA.RU происшествие случилось у дома №22 по улице Героя России Молодова. Мужчины выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. На момент смерти ему был 31 год.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:12 по Уральскому времени:

«Проводится проверка по факту смерти, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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Под окнами одной из пятиэтажек в Челябинске обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, травмы, обнаруженные на теле, подтверждают версию о падении с высоты. «Тело мужчины нашли жители дома. К приезду скорой он уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, мужчина упал с высоты», — рассказал источник. По данным URA.RU происшествие случилось у дома №22 по улице Героя России Молодова. Мужчины выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. На момент смерти ему был 31 год. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:12 по Уральскому времени: «Проводится проверка по факту смерти, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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